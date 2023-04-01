Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Ege İhracatçı Birliklerine Personel Alınacak
Ege İhracatçı Birliklerine Personel...
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD: Çin Hong Kong’da yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü baltalamayı sürdürüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, kapsamlı bir raporda Çin hükümetinin Hong Kong'da yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü baltalayarak ABD'nin çıkarlarını tehdit eden eylemlerini sürdürdüğünü değerlendirildi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 09:37
3 Okunma
ABD: Çin Hong Kong’da yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü baltalamayı sürdürüyor

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2023 Hong Kong Politika Eylem Raporu'nu yayınladı.

Raporda, Çin’in Hong Kong'un özerkliğinin korunmasını teminat altına alan 1984 Çin-İngiltere Ortak Deklerasyonu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği ancak "ulusal güvenlik" bahanesiyle Hong Kong'da “hukukun üstünlüğüne, hak ve özgürlüklere karşı tehdit oluşturan geniş kapsamlı adımlar attığına” vurgu yapıldı.

Hong Kong’da genel seçimlerin yapılmasına olanak sağlanmadığına işaret edilen raporda, Çin’in Hong Kong'da demokratik seçimlerin önünde engeller yarattığı, yargı bağımsızlığına müdahale eden ve insan haklarını dikkate almayan Milli Güvenlik Yasası'nı uygulamaya devam ettiği belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Aralık 2022'de, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi (NPCSC), Hong Kong'da Milli Güvenlik Koruma Komitesi Başkanı ve Yasama Konseyi Başkanı'nın ulusal güvenlikle ilgili konularda hukuki kararlar verebileceğini ve bunların yargı denetimine tabi olmadığını belirten içtihatını yayımladı. Hukuk uzmanlarına göre bu İçtihat, Hong Kong yürütme organının yargıya karşı otoritesini önemli ölçüde artırabilir. Hong Kong'daki siyasi ifade özgürlüğüne karşı yasal işlemler devam etti, internet özgürlüğü kısıtlandı ve tutukluluk süreleri uzadı. Hong Kong ve Çin yetkilileri, demokrasi yanlısı gruplara, medya kuruluşlarına, aktivistlere, gazetecilere, siyasi partilere, sendikalara ve Hong Kong hükümetiyle ilgili eleştirilerde bulunan diğer kişi ve kuruluşlara baskı uygulamaya devam etti."

Raporda, Çin’in bu uygulamalarının ABD’nin menfaatlerine tehdit teşkil ettiği savunuldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, rapor üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Blinken, Çin ve Hong Kong'un yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü zayıflatmaya devam ettiğini kaydetti.

Geçen yıl, Çin ve Hong Kong yetkililerinin muhalifleri suçlu duruma düşürerek, Hong Kong halkının temel haklarını ve özgürlüklerini zayıflatmakta ve şehrin vadedilen özerkliğini ortadan kaldırdığını belirten Blinken, "Bugün yayınlanan Hong Kong Politika Eylem Raporu, sivil toplum, medya ve muhalif seslere yönelik Çin ve Hong Kong otoritelerinin devam eden baskısını detaylı bir şekilde ele almaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD’li Bakan, "Politik düşünceleri nedeniyle tutuklanan ve çoğu halen tutuklu olan bin 200’den fazla kişi bulunmaktadır." bilgisini paylaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'dan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli
İtalya'dan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli
Japon hükümeti, Fukuşima'da iki bölgenin tahliye emrini kaldırdı
Japon hükümeti, Fukuşima'da iki bölgenin tahliye emrini kaldırdı
İngiltere'nin ünlü kütüphanesinde toplu iftar programı düzenlendi
İngiltere'nin ünlü kütüphanesinde toplu iftar programı düzenlendi
Fransa'da nüfusun yüzde 10'unu Müslümanlar oluşturuyor
Fransa'da nüfusun yüzde 10'unu Müslümanlar oluşturuyor
Trump'ın hakkında suçlamalar için 4 Nisan'da mahkemeye çıkması bekleniyor
Trump'ın hakkında suçlamalar için 4 Nisan'da mahkemeye çıkması bekleniyor
Biden, Trump'a suçlama yöneltilmesine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı
Biden, Trump'a suçlama yöneltilmesine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı
Avustralya'da "kanguru itlafı" tartışmaları büyüyor
Avustralya'da "kanguru itlafı" tartışmaları büyüyor
İsrail'de Netanyahu'nun ertelediği "yargı reformu"nun akıbeti tartışılıyor
İsrail'de Netanyahu'nun ertelediği "yargı reformu"nun akıbeti tartışılıyor
NATO'dan Finlandiya'ya tebrik
NATO'dan Finlandiya'ya tebrik

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi