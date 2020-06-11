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ABD Başkanı Trump’un oğlundan 522 bin TL'lik av gezisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump JR’ın, Moğolistan’da düzenlediği ‘koyun avı gezisi’ devlete yaklaşık 522 bin TL’ye (77 bin Dolar) mal olduğu ortaya çıktı.

11 Haziran 2020 Perşembe 13:40
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ABD Başkanı Trump’un oğlundan 522 bin TL'lik av gezisi

ABD - ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın geçen yıl Moğolistan'a yaptığı koyun avı gezisinin devlete yaklaşık 77 bin dolara mal olduğu ortaya çıktı. Trump Jr. nesli tehlike altında olan Moğolistan'a özgü bir koyunu avlamıştı. Donald Trump Jr, geçen yıl Moğolistan’a giderek nadir bir tür olan ve nesli tehlikede olan Argali koyunu avlamıştı. Trump Jr, seyahati sırasında kendi masraflarını karşılamış ama beraberinde bulunan gizli servis çalışanlarının masrafları ABD devleti tarafından karşılanmıştı. Bir sivil toplum örgütü maliyetin daha önce belirtildiği gibi 155 bin değil, 522 bin TL olduğunu ileri sürdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpKoyun Avı Gezisi
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