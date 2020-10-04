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ABD Başkanı Trump, koronavirüsten sonra ilk kez kamera karşısına geçti

ABD Başkanı Donald Trump (74), kendisinin ve eşi Melania Trump’ın (50) koronavirüse yakalandığını açıklamasından sonra sosyal medya üzerinden görüntülü açıklama yayınladı. Trump yaptığı açıklamada eşinin hastalığı daha hafif atlattığını çünkü kendisinden genç olduğunu söyledi.

04 Ekim 2020 Pazar 12:49
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ABD Başkanı Trump, koronavirüsten sonra ilk kez kamera karşısına geçti

Başkan Trump, açıklamasında, “Hastalığı biliyoruz, gençlere karşı durumunu biliyoruz. Melania, muhtemelen okuduğunuz gibi, gerçekten çok iyi idare ediyor, benden biraz daha genç, sadece birazcık” diye konuştu.

Trump, görüntülü mesajında, “Buraya geldim, pek iyi hissetmiyordum, şimdi çok daha iyi hissediyorum. Beni geri almak için çok çalışıyoruz. Her şeyi geri almalıyım çünkü Amerika'yı yine harika yapmalıyız. Bu konuda çok iyi bir iş çıkardık ama hala atmamız gereken adımlar var ve bu işi bitirmem gerekiyor. Geri döneceğim, sanırım yakında döneceğim ve kampanyayı başladığı şekilde, yaptığımız şekilde ve yaptığımız rakamlarla bitirmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDBaşkanDonald TrumpKoronavirüsCovid19
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