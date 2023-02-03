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ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, telefon görüşmesinde Irak'ın ekonomik kalkınmasının yanı sıra bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele aldı.

03 Şubat 2023 Cuma 10:14
ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

NEW YORK - Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden ile Irak Başbakanı Sudani'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

Biden'ın, görüşmede, ABD'nin Irak ile imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşması'na bağlılığını teyit ettiği belirtilen açıklamada, Sudani'nin Irak'ın egemenlik ve bağımsızlığını güçlendirme çabalarını da takdir ettiği kaydedildi. Açıklamada, liderlerin, Sudani'nin Irak'ın ekonomisine yönelik politikalarını ele aldıkları ve ABD'nin bu politikaları onaylamaya hazır olduğu ifade edildi.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin Washington'a gelecek

Açıklamada, Biden'ın, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyareti de memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

"İki lider, DEAŞ'ın bir daha asla Irak halkı, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit etmemesini temin etme taahhüdünde bulundu." ifadesi kullanılan açıklamada, liderlerin gelecek aylarda işbirliği içinde kalmaya karar verdikleri belirtildi.

Açıklamada, bugün Beyaz Saray'da Biden ile görüşen Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da görüşmeye katıldığı belirtilerek, Kral Abdullah'ın ortak stratejik altyapı projeleri dahil olmak üzere Ürdün'ün Irak'a verdiği desteği vurguladığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Joe BidenIrak Başbakanı Muhammed Şiya EsSudani
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