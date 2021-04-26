Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1360
ALTIN
477.729
DOLAR
8.3506
STERLİN
11.5856
EURO
10.0984
DOLAP UYGULAMASI MAĞDURLARI ÇÖZÜM İSTİYOR
Son Dakika
DOLAP UYGULAMASI MAĞDURLARI ÇÖZÜM İSTİYOR
Medikal gaz satın alınacaktır
Medikal gaz satın alınacaktır
Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi...
3 öğretim görevlisi alınacak
3 öğretim görevlisi alınacak
10 öğretim üyesi alacak
10 öğretim üyesi alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD askerleri Afganistan’dan çekilmeye başladı

Afganistan’daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı General Scott Miller, Amerikan askerilerinin düzenli bir şekilde geri çekildiğini ifaderek, "Askeri üsler ile teçhizatlar Afgan kuvvetlerine teslim edilmesine başlanıldı" dedi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:09
1 Okunma
ABD askerleri Afganistan’dan çekilmeye başladı

ABD - ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 Mayıs’tan itibaren ABD'nin Afganistan’dan geri çekilmeye başlayacağını duyurmasının ardından Amerikan askerlerinin geri çekilmesi başladı. Konuyla ilgili açıklama NATO’nun Kararlı Destek Misyonu ve Amerika Birleşik Devletleri Kuvvetleri’nin Afganistan Kumandanı Scott Miller'den geldi. Miller, ülkedeki yabancı askeri üslerin kademeli olarak Afgan ordusuna teslim edileceğini açıkladı. Miller, Afganistan’ın başkenti Kabil’de basın basına yaptığı açıklamada, “Tüm kuvvetlerimiz ayrılmaya hazırlanıyor. Resmi olarak bildirim tarihi 1 Mayıs olacak. ABD askerini tamamen oradan çıkarırken, askeri üsleri öncelikle Afganistan Savunma Bakanlığı ve diğer Afgan kuvvetlerine devredeceğiz” ifadelerine yer verdi.
 

BIDEN: BU GÖREVİ BAŞKA BİR BAŞKANA BIRAKMAYACAĞIM

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’da görev yapmaya devam eden 2 bin 500 ABD askerini, 11 Eylül’e kadar ülkeyi tamamen terk edeceklerini açıklamıştı. Biden, Nisan ayının ortalarında yaptığı açıklamada, “Afganistan'daki bir Amerikan askeri varlığına başkanlık eden dördüncü Amerikan başkanıyım. Bu sorumluluğu beşinci bir başkana devretmeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

TALİBAN’DAN DOHA AÇIKLAMASI

Taliban’dan yapılan açıklamada, çekilmenin Doha Anlaşması kapsamında 1 Mayıs’ta gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Taliban, Doha Anlaşması'nda belirtilen tarihte tüm yabancı kuvvetlerin anavatanımızdan çekilmesini istiyor. Anlaşmanın ihlal edilmesi ve yabancı güçlerin belirlenen tarihte ülkeyi terk etmemesi halinde sorunlar artacak ve anlaşmaya uymayanlar sorumlu tutulacak” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
General Scott MillerAmerikan AskerileriAfganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan'da faaliyet gösteren siyasi partilerden "Soykırım" açıklaması
Azerbaycan'da faaliyet gösteren siyasi partilerden "Soykırım" açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Rusya 'uzay topunun' görüntülerini paylaştı 
Rusya 'uzay topunun' görüntülerini paylaştı 
ABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı
ABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın acı günü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın acı günü
Rusya, Karadeniz'in üç bölgesine erişimi kapattı
Rusya, Karadeniz'in üç bölgesine erişimi kapattı
Kazakistan Halk Asamblesi 29. Kurultayı
Kazakistan Halk Asamblesi 29. Kurultayı
Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Çekya 63 Rus elçilik çalışanını sınır dışı edecek
Çekya 63 Rus elçilik çalışanını sınır dışı edecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma