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ABD, Afganistan’da mini drone kullanacak

Afganistan’daki Amerikan ordusunun çok yakında ‘Siyah Eşek Arısı’ adıyla geliştirilen mini drone kullanmaya başlayacağı açıklandı.

ABD, Afganistan’da mini drone kullanacak

Afganistan’daki Amerikan ordusunun çok yakında ‘Siyah Eşek Arısı’ adıyla geliştirilen mini drone kullanmaya başlayacağı açıklandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
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ABD, Afganistan’da mini drone kullanacak

Amerikan askerlerine yakınlarındaki tehlikeleri daha iyi taramaları için gerçek zamana yakın görüntü sağlayacak olan ve ‘Siyah Eşek Arısı’ olarak adlandırılan (Black Hornet) mini drone’ların özellikle yaya askerlere savaş alanında yardımcı olmaları amaçlanıyor.

The Verge internet sitesinin haberine göre, Afganistan’da konuşlandırılan birinci tabur, 508’inci paraşüt piyade alayı 82’inci hava indirme tümenindeki askerlerin Nisan ayından bu yana mini drone’ları deneme sürecinde oldukları Temmuz ayından itibaren kullanmaya başlayacak.

Habere göre, FLIR firması tarafından üretilen ve cebe sığabilen mini dronle’lar bundan sonra askerlerin ordu içinde kullandıkları standart araç ve gereçlerden biri olacak.

Sadece 33 gram ağırlığında ve yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki mini drone’lar askerlerin kolaylıkla yanında taşıması için özel olarak üretildi.

Habere göre, her bir drone, bir çift kamera ve termal görüntü kamerası taşıyor ayrıca kullanıcılarına canlı yayın imkânı sağlayıp, fotoğraf gönderebiliyor. Mini drone’lar İki kilometreye kadar yaklaşık yarım saat boyunca kendi başına uçabiliyor.

Amerikan ordusunun 2016 ve 2017 yıllarında mini drone’ları test etmeye başladıkları belirtilirken benzer ürünlerden İngiliz ve Fransız ordularına da tedarik edileceği açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDAfganistanMini Drone
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