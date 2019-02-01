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ABD: 1 Mart'a kadar anlaşma olmazsa vergiler devreye girer

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin ile süren görüşmelerin 1 Mart'a kadar anlaşmayla sonuçlanmaması durumunda, gümrük vergilerinin devreye gireceği uyarısı yapıldı.

ABD: 1 Mart'a kadar anlaşma olmazsa vergiler devreye girer

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin ile süren görüşmelerin 1 Mart'a kadar anlaşmayla sonuçlanmaması durumunda, gümrük vergilerinin devreye gireceği uyarısı yapıldı.

01 Şubat 2019 Cuma 09:49
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ABD: 1 Mart'a kadar anlaşma olmazsa vergiler devreye girer

Açıklamada, ABD Başkanı Donal Trump'ın 1 Mart'ı Çin ile bir ticaret anlaşmasına varılması için nihali tarih olarak gördüğü ve o tarihe kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde ABD'nin Çin malları için gümrük tarifelerinin yükselteceği vurgulandı.

Beyaz Saray'dan ABD-Çin ticaret heyetlerinin Washington'da toplantıları sonrası yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, Buenos Aires'te üzerinde anlaşılan 90 günlük sürecin, net bir tarihi temsil ettiğini ve görüşmelerde 1 Mart'a kadar tatmin edici bir sonuca ulaşılamaması durumunda, ABD'nin gümrük tarifelerini yükselteceği konusunu yineledi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDÇinVergiYaptırım
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