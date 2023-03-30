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AB, yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltiyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, iklim değişikliğiyle mücadele ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı sona erdirme planlarının bir parçası olarak yenilenebilir enerji kullanım hedeflerini yükseltme konusunda anlaşma sağladı.

30 Mart 2023 Perşembe 11:36
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AB, yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltiyor

Brüksel

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen yenilenebilir enerji yönetmeliği konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, 2030'a kadar AB'nin toplam enerji tüketiminde rüzgar ve güneş gibi çeşitli yenilenebilir kaynakların payı yüzde 42,5'e yükseltilecek. Bu hedefin yüzde 45'e çıkartılması da söz konusu olabilecek.

Mevcut durumda AB'nin yenilenebilir enerji hedefi 2030 yılı için yüzde 32 seviyesinde bulunuyordu. Anlaşma ile bu oran artırılmış oldu.

En son verilere göre, AB ülkelerinin toplam enerji tüketiminde yenilenebilirin payı yüzde 22 seviyesinde bulunuyor.

Ayrıca, AB üyesi bütün ülkeler ortak yenilenebilir hedefine katkı sağlayacak.

Ulaşım, sanayi, binalar ve ısıtma alanlarına da hedefler getirilecek.

AB ülkeleri, ulaşım sektöründe kullanılan toplam enerjide yenilenebilirin payını yüzde 29'a yükseltecek.

Sanayi, yenilenebilir enerji kullanımını yıllık yüzde 1,6 oranında artıracak.

Sanayide kullanılan hidrojenin 2030'a kadar yüzde 42'si, 2035'e kadar da yüzde 60'ı biyolojik olmayan yenilenebilir yakıtlardan sağlanacak.

Karar kapsamında, binaların enerji kullanımı için yenilenebilir enerji hedefleri getirilecek.

Yenilenebilir enerji projelerindeki izin süreçleri hızlandırılacak.

Söz konusu düzenleme AP ve üye ülkeler tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

AB, söz konusu paketi iklim hedeflerini yakalamak için hazırlamış, savaş ve enerji krizi sonrasında pakete ek unsurlar konulmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
EnerjiAvrupa Birliği
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