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AB ve ABD’den tahıl anlaşması açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise “AB, Rusya’yı bu karardan dönmeye çağırıyor” ifadelerini kullandı.

30 Ekim 2022 Pazar 18:06
AB ve ABD’den tahıl anlaşması açıklaması

AB (DHA)

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise “AB, Rusya’yı bu karardan dönmeye çağırıyor” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Rusya’nın tahıl anlaşmasını askıya alma karası sonrası yaptığı açıklamada, “Rusya yeniden gıdayı silah olarak kullanıyor” dedi. 

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’nın tahıl anlaşmasını askıya alma kararı sonrası yaptığı açıklamada, “Karadeniz Tahıl Girişimi şimdiden 9 milyon metrik tondan fazla gıdayı taşıdı. Düşük ve orta gelirli ülkeler için kritik öneme sahip olan fiyatları düşürdü. Başarılı oldu ve devam etmeli. Rusya'nın bu kritik tahıl ihracatını bozmaya yönelik herhangi bir hareketi, esasen dünyanın dört bir yanındaki insanların ve ailelerin yiyecek için daha fazla ödeme yapması veya aç kalmasıyla sonuçlanır. Bu düzenlemeyi askıya alan Rusya, başlattığı savaşta gıdayı yeniden silah olarak kullanıyor, düşük ve orta gelirli ülkeleri ve küresel gıda fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Zaten korkunç haldeki insani krizleri ve gıda güvensizliğini daha da kötüleştiriyor. Rusya hükümetini anlaşmaya bağlılığını sürdürmeye, düzenlemeye tam olarak uymaya ve dünyanın dört bir yanındaki insanların bu anlaşma tarafından kolaylaştırılan faydalardan yararlanmaya devam etmesini sağlamak için çalışmaya çağırıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABABDTahıl AnlaşmasıJosep Borrell
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