AB, NATO ve birçok ülke liderlerinden Biden'a kutlama 

ABD'de 3 Kasım akşamı biten oylama sonrası günlerdir süren sayım sona erdi. Kritik eyalet Pennsylvania’da farkı artıran Demokratların adayı Joe Biden, seçimin de galibi oldu. Avrupa Birliği (AB) yönetimi ve NATO, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı seçilmesinden samimi memnuniyet duyuyorum. Sayın Biden'ın NATO'nun ve transatlantik ilişkisinin güçlü bir destekçisi olduğunu biliyorum" dedi.

Dünyanın nefeslerini tuttuğu ABD 2020 başkanlık seçimlerinde ipi göğüsleyen Demokratların adayı Joe Biden oldu. Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.



PENSİLVANYA EYALETİNDE BAŞKANLIĞI GARANTİLENDİ



Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.



JOE BİDEN NEVADA EYALETİNİ DE KAZANDI



Pennsylvania'yı kazandıktan sonra delege sayısını 273'e çıkaran Biden, Nevada eyaletini de almasıyla delege sayısını 279'a çıkarmış oldu



TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER:



Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege



BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER



Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege) Pennsylvania (20 delege) Toplam: 284 delege



BİDEN’DAN İLK AÇIKLAMA: TÜM ABD’LİLERİN BAŞKANI OLACAĞIM



ABD'de 3 Kasım akşamı biten oylama sonrası günlerdir süren sayım sona erdi. Kritik eyalet Pennsylvania’da farkı artıran Demokratların adayı Joe Biden, seçimin galibi olarak ABD'nin 46'ıncı başkanı oldu. Biden zaferini ilan etmesinin ardından ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Biden yaptığı paylaşımda, "Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğin için onur duyuyorum. Önümüzdeki iş zorlu olacak, ama size söz veriyorum: Bana oy verseniz de vermeseniz de, tüm Amerikalılar'ın Başkanı olacağım. Bana verdiğiniz inancı koruyacağım." ifadelerini kullandı.



KAMALA HARRİS İLK SİYAH KADIN BAŞKAN YARDIMSI OLDU



Joe Biden'in seçimi kazanmasının ardından, Kamala Harris de ilk siyah kadın başkan yardımcısı olarak tarihe geçti. Aynı zamanda Güney Asya kökenli olan California Senatörü Harris, yönetimde görev yapan en üst rütbeli kadın olacak.



BİDEN VE HARRİS TWİTTER PROFİLİNİ GÜNCELLEDİ



Yeni ABD Başkanı Joe Biden, resmi Twitter hesabına "seçilmiş başkan" ifadesini ekledi. Joe Biden'in seçimi kazanmasının ardından, ilk siyah kadın başkan yardımcısı Kamala Harris de, Twitter hesabındaki profilini " Seçilmiş başkan yardımcısı" olarak güncelledi.



EN YAŞLI ABD BAŞKANI OLACAK



Delaware'nin en uzun süre görev yapan senatörü olan Biden, Barack Obama döneminin başkan yardımcısıydı. 78 yaşındaki Biden, ABD tarihindeki en yaşlı başkan olacak.



BEYAZ SARAY'A TAŞINMA SÜRECİ NASIL OLACAK?



Joe Biden, her yeni liderin kabine bakanları ataması ve planlar yapması için belirli bir geçiş dönemi olduğu için Başkan Trump'ın yerini hemen alamayacak. Yeni başkan, Washington DC'deki Capitol binasının basamaklarında düzenlenen ve yeni dönemin açılışı olarak bilinen bir törenle 20 Ocak'ta resmen göreve başlayacak. Yeni başkan, törenin ardından yeni ikameti Beyaz Saray'a yerleşecek.



DONALD TRUMP'TAN İLK YORUM



Joe Biden'ın zaferini ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "Hepimiz neden Joe Biden'ın hatalı şekilde kazanan gibi davrandığını ve medyadaki müttefiklerini ona yardım ettiğini biliyoruz. Gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Basit gerçek şu ki bu secim bitmekten çok uzak" ifadelerini kullandı.



TRUMP'IN AVUKATI: OY SAYIMINDA USÜLSÜZLÜK YAPILDI



Donald Trumpa'ın avukatı Rudy Giuliani canlı yayında seçim süreci hakkında açıklamalarda bulundu.Oylama esnasında hiçbir teftişin yapılmadığını belirtilirken, Demokratların seçimler öncesinde oy pusulalarını doldurduğu iddia edildi. Trump'ın avukatı ayrıca Cumhuriyetçilerin pusulalara ve çizelgelere bakmasına izin verilmediğini belirtti. Donald Trump'ın hukuk ekibi tarafından yapılan açıklamada seçimlerde oylama yapıldığı esnada hiçbir teftişin yapılmadığını belirtilirken, posta ile kullanılan oyların hiç kimse tarafından kontrol edilmediği ifade edildi.



PUSULALARA BAKMAMIZA İZİN VERİLMEDİ



Rudy Giuliani açıklamasında, "Seçimden bir gün önce bile Demokrat Partililer oy pusulalarını doldurabilirdi. Cumhuriyetçi müteffişler gelsin sayımlara baksın denildiğinde bile oyları sayan kişiler 3 metre ileriye gittiler. Çok güvensiz bir oy kullanma methodu kullanıldı. Cumhuriyetçilerin pusulalara ve çizelgelere bakmasına izin verilmedi. Bir çok eyalette ölen kişilere koy kullanıldığı belirtilirken, belediye başkanlarının avukatlarla bir olup suçluları serbest bıraktığı ifade edildi." dedi.



TRUMP HAKKINDA SORUŞTURMA



Trump hakkında, seçim günü Beyaz Saray’ı “komuta merkezi” olarak kullanmak suçundan soruşturma açıldı.ABD’de yönetimde ve devlet kademesinde çalışanların yaptığı usulsüzlükleri ve yasa dışı faaliyetleri soruşturmakla görevli Daimi Bağımsız Federal Soruşturma ve Savcılık Dairesi’nin (The U.S. Office of Special Counsel), Trump aleyhinde soruşturma başlattığı açıklandı.Demokrat Parti temsilcisi Bill Pascrell, Trump ile ilgili yaptığı şikayet üzerine bu dairenin, soruşturma açtığını söyledi.



BİLL CLİNTON’DAN TEBRİK MESAJI



ABD’nin eski başkanlarından Bill Clinton seçimi kazanan Joe Biden’ı Twitter hesabından tebrik etti. Clinton yaptığı paylaşımda, “ Amerika konuştu ve demokrasi kazandı. Şimdi, hepimize hizmet edecek ve hepimizi bir araya getirecek bir Seçilmiş Başkan ve Seçilmiş Başkan Yardımcımız var. Joe Biden ve Kamala Harris'i bu önemli zaferleri için tebrik ediyorum!” ifadelerini kullandı.



NATO'DAN KUTLAMA MESAJI



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazılı açıklamasında, "Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı seçilmesinden samimi memnuniyet duyuyorum. Sayın Biden'ın NATO'nun ve transatlantik ilişkisinin güçlü bir destekçisi olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı."ABD'nin liderliğinin öngörülemez bir dünyada çok önemli olduğunu" belirten Stoltenberg, Biden ve Harris ile Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki bağı güçlendirmek için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi. Stoltenberg, güçlü bir NATO'nun Kuzey Amerika ve Avrupa için iyi olacağını belirterek, daha iddialı bir Rusya, uluslararası terörizm, siber ve füze tehditleri ile Çin'in yükselişiyle gelen küresel dengedeki değişim gibi meydan okumalara karşı bu ortak güce ihtiyaç olduğunu vurguladı.



AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TEBRİK



AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yazılı açıklamasında AB'nin ABD'deki seçimleri yakından takip ettiğini ve seçim sürecindeki son gelişmeyi not ettiklerini belirterek, "AB, Başkan seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'i yeterli oya ulaşmalarından dolayı kutlamaktadır." ifadesini kullandı. ABD seçimindeki rekor katılımdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Michel, şunları kaydetti: "Sonuçların onay sürecini takip ediyoruz ve ABD seçim sisteminin yakında sonuçları açıklayacağına inanıyoruz. AB bir kez daha güçlü transatlantik ortaklığına bağlılığını vurgulamaktadır ve yeni Başkan, yeni Kongre ve yönetimle çalışmaya hazırdır." AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yazılı açıklama yaparak Joe Biden ve Kamala Harris'i seçim zaferlerinden ötürü samimi şekilde kutladığını bildirdi.



ÜLKE LİDERLERİNDEN TEBRİK MESAJLARI



Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD’nin 46’ıncı başkanı seçilen Joe Biden’ı Twitter’dan tebrik etti. Miçotakis, paylaşımında, “Joe Biden’ı tebrik ederim. Joe Biden Yunanistan'ın gerçek bir dostu. Ve eminim ki O’nun (Biden) başkanlığı altında iki ülke arasındaki ilişkiler daha da güçlenecek” ifadelerini kullandı.



KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV:



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medyadan Biden'a gönderdiği tebrik mesajında " Sayın Joe Biden'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak seçildiği için içten tebriklerimi sunarım. İki ülke arasında karşılıklı ilgi alanlarında verimli bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.



DJUKANOVİÇ: AMERİKAN HALKI İÇİN BÜYÜK ZAFER



Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç, resmi Twitter hesabından Biden’a tebrik mesajı gönderdi. Djukanovic, mesajında “Amerikan halkı için büyük zafer. Amerikan demokrasisinin ne kadar güçlü olduğunun kanıtı! Demokratik dünya için büyük zafer! Seçilmiş Başkana en içten dileklerimle tebrik ediyorum.



JOE BİDEN'IN BİYOGRAFİSİ



Joe Biden, 1942 yılında doğdu. Amerikan tarihinin en genç altıncı senatörü seçildi. Biden, 2009 ile 2017 yılları arsında ise 47. ABD Başkan Yardımcısı görevini yürüttü. Demokrat Parti üyesi Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı. 2020'de Demokratların başkan adayı olarak, şu an başkanlık yapan Donald Trump'a, ABD Başkanlık Seçimlerinde rakip oldu. 23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.



EĞİTİM YAŞAMI



Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton, Pensilvanya'da İrlanda kökenli Katolik bir ailede dünyaya geldi. Babası bay Joseph Robinette Biden Sr., annesi ise bayan Catherine Eugenia Finnegan'dı. Valerie, James Brian, ve Francis W. isimlerinde üç kardeşi vardır. 1953'te ailesiyle beraber Claymont, Delaware'ye taşındı. İlk, orta, ve lise eğitimini Claymont'da alarak 1961'de mezun oldu. 1965'te Delware Ünivesitesi'nden politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesinden, avukat olarak 1969'da mezun oldu. Wilmington Hukuk firmasında çalışmaya başladı.



SİYASİ KARİYERİ



1970 yılında New Castle County Meclisine seçildi, 1972 yılında da Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.



SENATÖRLÜK DÖNEMLERİ



3 Ocak 1973 tarihinde 31 yaşında iken Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinin senatörü olarak göreve başladı. Bu görevde 20 Ocak 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkan yardımcısı olana kadar kalmıştır. Joe Biden, Senatörlük yaptığı dönemin önemli bir bölümünde, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üyeliğini ve başkanlığını yapmıştır.



2008 BAŞLIK SEÇİMLERİ



2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koyduysa da 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi.



BİDEN'IN ÖZEL YAŞAMI



Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. Ashley B. (d. 1981) bir çocuğu olmuştur. Oğlu Beau Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etmişti.