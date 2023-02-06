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AB'den Türkiye'ye kurtarma ekipleri gönderiliyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye gönderilen arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığı bildirildi.

06 Şubat 2023 Pazartesi 12:13
AB'den Türkiye'ye kurtarma ekipleri gönderiliyor

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Lenarcic, deprem sonrası Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçirildiğini duyurdu.

AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezinin Avrupa genelinden kurtarma ekiplerinin gönderilmesini koordine ettiğini belirten Lenarcic, "Hollanda ve Romanya'dan arama kurtarma ekipleri şu anda yolda." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da Twitter'daki paylaşımında, "Türkiye ve Suriye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremden derin üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Billström, İsveç'in, Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde afet yaşayan ülkelere yardım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye rejimi ile iletişime geçeceğini belirtti.

Depreme ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, "Türkiye'nin güneydoğusunda ve Suriye'de meydana gelen şiddetli deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılarla ilgili yıkıcı haberler var." İfadelerini kullandı.

Rinkevics, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, yaralılar için de acil şifa dileğinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Twitter'dan "Türkiye’yi sarsan ve çok sayıda can kaybına yol açan korkunç depremin ardından mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na, ülkesine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi ilettim. Fransa, Türk halkının yanındadır." açıklamasını yaptı.

Colonna, ülkesinin Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu belirtti.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şiddetli bir depremin meydana geldiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Kahramanmaraş, geçmiş olsun Türkiye." ifadelerine yer verildi.

İtalya yardıma hazır

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Suriye sınırında Türkiye'yi vuran yıkıcı depremle ilgili gelişmeleri, Sivil Savunma tarafından güncellenen bilgileri yakından takip ediyor. Meloni, depremden etkilenen halka yakınlığını ve dayanışmasını belirtiyor. İtalyan Sivil Savunması ilk yardıma katkıda bulunmak için uygun olduğunu bildirmiştir." ifadesi kullanıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok sayıda can kaybına yol açan şiddetli bir depremin vurduğu Türk halkının yanındayım. İtalya'nın yardımı eksik olmayacak. Dışişleri Bakanlığı, depremden etkilenen bölgedeki tüm İtalyanlarla temas kuruyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, bir başka Twitter mesajında da İtalya'nın yakınlığını belirtmek ve İtalyan Sivil Savunmasının yardım için hazır olduğunu aktarmak üzere Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuklarını da kaydetti.

İtalyan bakan, bir diğer Twitter mesajında "Yıllar süren savaşın ardından bir darbe de bugünkü depremle alan Suriye halkının da yanındayım." ifadesini kullandı.

Bu arada, İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki büyük depremin hemen ardından İtalyan kıyıları için "tsunami" uyarısı verirken, bu uyarı daha sonra kaldırıldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Hollanda Arama ve Kurtarma Ekibi'nin bugün depremin olduğu bölgeye gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suriye'deki depremle ilgili korkunç haberler var. Düşüncelerimiz bu ağır doğal afetin tüm kurbanları ve mağdurları ile birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerimi ilettim.”

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da "Türkiye'de ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberiyle şok olduk. Düşüncelerimiz Türk ve Suriyeli kurbanlar, mağdurlar ve aileleri ile birlikte. Hollanda Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis, askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşuyor." paylaşımında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den korkunç haberlerle uyandık. Düşüncelerim bu korkunç depremlerde hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve komşuları için endişelenen herkesle birlikte. Partnerlerimizle birlikte hızlı bir şekilde yardım ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, DSÖ Avrupa üyesi olan Türkiye ile Suriye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kluge, "DSÖ Avrupa, bu trajediye müdahalede Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca'ya desteğini de taahhüt ediyor." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 06.02.2023 12:15
Anahtar Kelimeler:
ABTürkiyeKahramanmaraşDeprem
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