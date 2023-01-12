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AB, Belarus ve İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ile savaşında Rusya'ya desteğinden dolayı Belarus ve İran'a yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor.

12 Ocak 2023 Perşembe 16:39
AB, Belarus ve İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

BRÜKSEL - AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Belarus'tan bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım getirilmesine AB ülkelerinin birlikte karar vereceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığı nedeniyle alınan yaptırım kararlarının sürekli yeniden değerlendirildiğini ve gerektiğinde güncellendiğini hatırlatan Stano, AB ülkeleri arasındaki yaptırım konulu görüşmelerin gizli olduğunu, yeni olası yaptırımlar hakkında detay veremeyeceğini aktardı.

Stano, "Rusya'ya gayrimeşru savaşında yardım edenlere, destek verenlere yaptırım uygulamaya devam edeceğiz. Sadece Belarus değil, İran da buna dahil." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu hafta NATO-AB Ortak Bildirisi'nin imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada Rusya'ya askeri destek veren ülkelere ve Kremlin'e baskıyı artıracaklarını dile getirmiş, Belarus'a ve İran'a bu kapsamda yaptırımları genişleteceklerini duyurmuştu. Von der Leyen, Belarus'a ayrıca yeni yaptırımlar uygulayacaklarını aktarmıştı.

AB'nin şu anda Belarus'a yönelik iki yaptırım paketi bulunuyor. Bunlardan biri Belarus hükümetinin muhalefete baskı yaptığı ve Ağustos 2020'deki seçimlere hile karıştırdığı gerekçesiyle başlatıldı.

Bu yaptırımlarda Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko dahil bazı Belaruslu üst düzey yetkililerle bazı kurum ve kuruluşlara yönelik varlıkların dondurulması, seyahat ve fon yasağı gibi kısıtlamalar yer alıyor.

Belarus'a karşı AB'nin diğer yaptırımları ise Rusya'ya yönelik 9. yaptırım paketine dahil edilmişti. Paketin Belarus ile ilgili kısmında Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine Rusya ile işbirliği içinde zarar verdiği gerekçesiyle bu ülkeden bazı kişi ve kuruluşlara kısıtlamalar getirilmişti.

AB'nin İran'a son yaptırımları ise Aralık 2022'de çıkmıştı. AB, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara yapılan müdahaleler ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit ettiği gerekçesiyle İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında, iki listeye toplam 24 kişi ve 5 kuruluşu eklemişti.

Yine AB, Ekim 2022'de de İranlı 11 kişi ve 4 kuruluşa ve 14 Kasım'da 29 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABBelarusİranYaptırım
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