AB bayrakları Kraliçe’nin cenaze töreni nedeniyle yarıya indirildi

BELÇİKA - Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi, 8 Eylül’de hayatını haybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni nedeniyle bugün Avrupa Birliği (AB) bayraklarının yarına indirildiğini duyurdu.



Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe’nin bugün düzenlenen cenaze töreni nedeniyle AB bayraklarının yarıya indirildiği belirtilerek, “Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni nedeniyle bugün AB bayrakları yarıya indirildi. Düşüncelerimiz yas tutan ve onu hatırlayanlarla birlikte” ifadelerine yer verildi.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamada da “Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni nedeniyle, bugün Avrupa bayrağı yarıya indiriliyor. Düşüncelerimiz kraliyet ailesi ve Kraliçe II. Elizabeth'in yasını tutan herkesle birlikte” denildi.