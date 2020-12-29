Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1451
ALTIN
444.586
DOLAR
7.3502
STERLİN
9.9316
EURO
9.0086
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel...
25.133 m² taşınmaz satışa çıkarıldı
25.133 m² taşınmaz satışa...
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Tuzla Liman Başkanlığı kuru yük gemisi satıyor
Tuzla Liman Başkanlığı kuru...
226 sözleşmeli personel alınacak
226 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

72 milyon çocuk ‘öğrenme yoksulluğu’ ile karşı karşıya

Dünya Bankası’nın yayınladığı rapora göre, Covid-19’un okulların kapanmasına etkisiyle dünya genelinde 72 milyon çocuk ‘öğrenme yoksulluğu’ ile karşı karşıya.

29 Aralık 2020 Salı 15:21
4 Okunma
72 milyon çocuk ‘öğrenme yoksulluğu’ ile karşı karşıya

ABD - Dünya Bankası, eğitim teknolojisi dahil olmak üzere ülkelerin uygulayabileceği yatırım ve politikaları ana hatlarıyla açıkladığı iki rapor yayınladı. Araştırmaya göre Covid-19 nedeniyle okulların kapanması ilkokul çağındaki 72 milyon çocuğu, 10 yaşına kadar basit bir metni okuyup anlayamayacakları anlamına gelen ‘öğrenme yoksulluğuna’ itiyor.

10 TRİLYON DOLAR KAYBEDİLEBİLİR

Raporda, pandeminin düşük ve orta gelirli ülkelerde öğrenme yoksulluğu içinde yaşayan ilkokul çağındaki çocukların oranını yüzde 53'ten yüzde 63'e çıkarabileceği belirtildi. Bu durumun ise söz konusu neslin gelecekteki kazançlarından yaklaşık 10 trilyon dolar kaybetme riski olduğu ve bunun da küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 10'una eşit olduğu belirtildi.

‘ÜLKELER İNSAN SERMAYESİNİ KAYBEDECEK’

Dünya Bankası İnsani Gelişmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mamta Murthi, "Acil eylem olmadan, bu neslin öğrencileri hiçbir zaman tam kapasitelerine ve gelir potansiyellerine ulaşamayabilir. Bunun sonucunda ülkeler uzun vadede ekonomik büyümeyi sürdürmek için temel insan sermayesini kaybedecek" dedi. 

Murthi, şöyle devam etti:

“Dünya genelindeki çocukların yarısından fazlasının öğrenme yoksulluğu içinde olması kabul edilemez. Bu nedenle eğitimde her zamanki gibi aynı yollarla çalışmaya devam edemeyiz. Dünyanın dört bir yanındaki politika yapıcılar ve paydaşlar, vizyoner ve cesur eylemlerle bu krizi eğitim sistemlerini dönüştürmek için bir fırsat haline getirebilir, böylece tüm çocuklar her yerde başarıya ulaşabilir. "

OKULU BIRAKMA RİSKİ ARTTI

Raporda, okulların kapatılmasına neden olan Covid-19’un, nisanda 1.6 milyar öğrenciyi, bugün ise 700 milyon öğrenciyi okul dışında bıraktığı belirtildi. Aynı zamanda küresel ekonomik daralmanın aile gelirleri üzerindeki olumsuz etkisinin de okulu bırakma riskini artırdığı belirtildi. Araştırmada pandemi döneminde genç kızların artan ergen hamileliği ve evlilik riskiyle karşı karşıya olduğu da ifade edildi. Engelli, azınlık ve mülteci olan çocukların ise uzaktan eğitim için gerekli materyallere erişme olasılığının ve kriz sonrası okula dönme ihtimalinin daha düşük olduğu ifade edildi.

DİJİTAL BECERİLER ÖĞRENME EŞİTSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR

Uzaktan eğitime geçilmesinin çocuklar arasındaki dijital becerilerde ve ebeveyn desteklerinin kalitesi arasında farklılıklar olduğu belirtilen raporda bu durumun öğrenme eşitsizliğini artırdığı ifade edildi.

‘EĞİTİMDE ETKİLİ EYLEMLERE ACİL İHTİYAÇ VAR’

Dünya Bankası Küresel Eğitim Direktörü Jaime Saavedra, “Her çocuk için 21’inci yüzyıl becerilerinin kazanılmasını hızlandırmak, artan öğrenme kayıplarını azaltmak, iyileştirmek ve daha güçlü olarak yeniden inşa etmek için bugün etkili eylemlere her zamankinden daha acil ihtiyaç var" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
öğrenme YoksulluğuPandemiDünya Bankası72 Milyon çocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
F-35 savaş uçağı üretimine koronavirüs engeli
F-35 savaş uçağı üretimine koronavirüs engeli
İspanya’da aşı olmayı reddedenler kayıt altına alınacak
İspanya’da aşı olmayı reddedenler kayıt altına alınacak
Malezya ordusuna siber saldırı!
Malezya ordusuna siber saldırı!
Fransa'dan darbeci Hafter'e uyarı!
Fransa'dan darbeci Hafter'e uyarı!
BM’den İdlib'e 104 TIR ile insani yardım
BM’den İdlib'e 104 TIR ile insani yardım
Kovid-19'un kökenini araştıracak 10 kişilik DSÖ ekibi Vuhan yolcusu
Kovid-19'un kökenini araştıracak 10 kişilik DSÖ ekibi Vuhan yolcusu
Soçi'deki zirve başladı
Soçi'deki zirve başladı
Afgan hükümeti, Talibanla 5 Ocak'ta yeniden masaya oturacak
Afgan hükümeti, Talibanla 5 Ocak'ta yeniden masaya oturacak
İngiliz 'süper hafıza polis' Andy Pope, 2 bin şüpheliyi tespit etti
İngiliz 'süper hafıza polis' Andy Pope, 2 bin şüpheliyi tespit etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma