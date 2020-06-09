Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Gezegenin akciğeri' ormanlara nefes aldırıyorlar
'Gezegenin akciğeri' ormanlara nefes aldırıyorlar
Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı
Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı
160 yıllık Şile Feneri restore edilecek
160 yıllık Şile Feneri restore...
Türkiye'nin ikinci yüksek dağında dört mevsimi bir arada yaşadılar
Türkiye'nin ikinci yüksek dağında dört...
Güneş yüzünü gösterdi; Sahte güneş gözlüğüne dikkat
Güneş yüzünü gösterdi; Sahte güneş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

400 denizcinin yüzde 60’ında antikor tespit edildi

ABD donanmasından USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde koronavirüsün (Covid-19) yayılmasına ilişkin yapılan araştırmada, test edilen yaklaşık 400 denizcinin yüzde 60’ında virüs için antikor geliştirdiği bildirildi.

09 Haziran 2020 Salı 11:45
0 Okunma
400 denizcinin yüzde 60’ında antikor tespit edildi

ABD - ABD donanmasındaki yetkililerden yapılan açıklamada, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde test edilen yaklaşık 400 denizcinin yüzde 60’ında virüs için antikor geliştirdiği belirtildi. Uçak gemisindeki yapılan antikor testleriyle, virüsün ne kadar yayıldığının da tespit edilebileceği ifade edildi. İtalya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde yapılan benzer antikor testleri, daha önce testi pozitif çıkmayan kişilerde antikor varlığını gösterdi ve bunun virüsün ne kadar yayıldığı konusunda bilim insanlarına fikir verdiği belirtildi.
 

UÇAK GEMİSİNDE 416 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD''nin donanmasında aktif görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin ardından, USS Ronald Reagan ve USS Nimitz uçak gemilerindeki mürettebatta da koronavirüs tespit edilmişti. ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı John E. Hyten, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde bulunan 4 bin 865 kişide test yapıldığını, bunlardan 416’sının testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntikorABD Dononması400 DenizciUSS Theodore Roosevelt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin’i eleştiren İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü görevden alındı
Çin’i eleştiren İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü görevden alındı
İlk kez hakim karşısına çıktı!
İlk kez hakim karşısına çıktı!
ABD’de ikinci George Floyd vakası
ABD’de ikinci George Floyd vakası
Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari'den itiraf!
Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari'den itiraf!
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Libya petrol tesisleri yeniden açılıyor
Libya petrol tesisleri yeniden açılıyor
Libya ordusu Sirte'nin çevresini abluka altına alıyor
Libya ordusu Sirte'nin çevresini abluka altına alıyor
İngiltere’de koronavirüs araştırması
İngiltere’de koronavirüs araştırması
Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi'den istifa kararı
Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi'den istifa kararı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı