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3 ülkede daha mutasyonlu virüs tespit edildi

Dünyada paniğe neden olan koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün Rusya, Meksika ve Japonya'da rastlandığı belirtildi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 10:03
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3 ülkede daha mutasyonlu virüs tespit edildi

İlk olarak İngiltere'de görülen koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün 3 ülkede daha rastlandığı ifade edildi. Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı. 

RUSYA'DA DA RASTLANDI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada, covid-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye dönen bir vatandaşta bulunduğunu ifade etti. 

JAPONYA'DA DA GÖRÜLDÜ

Öte yandan, Japonya'nun başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda karantina altına alınan 4 kişide koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türü tespit edildi. Japon medyası, başkent Tokyo’daki Haneda Havalimanı'nda Brezilya çıkışlı 4 yolcuda Kovid-19’un yeni türüne rastlandığını duyurdu. Japon medyası, karantinadaki 4 kişiden 40’lı yaşlardaki kişinin nefes güçlüğü çektiği, 30’lu yaşlardaki kadının boğaz ve baş ağrısı yaşadığı, genç bir erkeğin de ateşinin yükseldiğini aktardı.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ VİRÜS DAHA TEHLİKELİ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bir başka tehlikeye işaret etti. Hancock, Güney Afrika'da görülen Covid-19 mutasyonunun İngiltere'de görülenden daha tehlikeli olduğunu belirtmişti. 

Hancock, "Güney Afrika çeşidinden endişe duyuyorum. Bu nedenle harekete geçtik ve Güney Afrika'dan tüm uçuşları durdurduk" ifadelerine yer vermişti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiCovid19Mutasyon
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