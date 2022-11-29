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3 mülteci geminin dümeninde 11 gün seyahat etti

29 Kasım 2022 Salı 14:14
3 mülteci geminin dümeninde 11 gün seyahat etti

İSPANYA - İspanya sahil güvenlik güçleri Nijerya’dan yola çıkan bir geminin gövdesinin aşağısında, su hizasında bulunan dümen bölümünde 11 gün boyunca seyahat eden 3 mülteciyi kurtardı. Mültecilerin, susuzluk çektiği belirtilerek tedavi altına alındığı ifade edildi.

Sahil güvenlik tarafından dün yapılan açıklamada “Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Althini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı. Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı” denildi. Malta bandıralı Althini II adlı tankerin 17 Kasım’da Lagos’tan ayrıldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Geminin Dümeni3 Mülteci
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