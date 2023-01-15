2023 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu

İstanbul (AA)
Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi, Hüfuf ile Dammam kentleri arasındaki 136 kilometrelik parkurda yapılan 14. etapla sona erdi.
Otomobil sınıfında etap birinciliğini, 1 saat 9 dakika 24 saniyelik derecesiyle GCK takımından Fransız Guerlain Chicherit elde etti.
Genel klasmanda 1 saat 21 dakikalık avantajla lider girdiği etabı, 1 saat 15 dakika 5 saniyeyle 8. sırada tamamlayan Toyota Gazoo pilotu Nasser Al-Attiyah, şampiyonluğa ulaştı. Al-Attiyah, 45 saat 3 dakika 15 saniyelik toplam zamanıyla Dakar Rallisi'nde 5. kez şampiyon oldu.
Ralliyi, Al-Attiyah'ın 1 saat 20 dakika 49 saniye arkasında noktalayan Fransız Sebastien Loeb (Bahreyn Raid) ikinci, şampiyonun 1 saat 38 dakika 31 saniye gerisindeki Brezilyalı Lucas Moraes (Overdrive Racing) ise üçüncü sırada bitirdi.
AA