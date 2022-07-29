Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.584,52
ALTIN
1.011,90
DOLAR
17,94
STERLİN
21,70
EURO
18,22
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış...
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İTÜ'den akademik personel alacak
İTÜ'den akademik personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

20 ülkeden İsveç ve Finlandiya’nın NATO katılımına onay

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 30 üyeli NATO’nun 20 üyesinin, İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka Katılım Protokollerini onayladığını duyurdu.

29 Temmuz 2022 Cuma 16:14
20 ülkeden İsveç ve Finlandiya’nın NATO katılımına onay

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin 3’te 2’sinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya Katılım Protokollerini onayladığını açıkladı. Linde, “Tüm NATO müttefiklerinin 3’te 2’si İsveç ve Finlandiya’yı onayladı. Desteğiniz ve hızlı gelen 20 onay için minnettarız” ifadelerini kullandı.

Linde ayrıca şu ana kadar İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya Katılım Protokollerini onaylayan ülkeleri şöyle sıraladı: Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya ve İngiltere.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsveçFinlandiyaNATO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır
Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır
İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya’da
Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya’da
Blinken: Lavrov’a yaptığım çağrı Ukrayna için müzakere çağrısı değil
Blinken: Lavrov’a yaptığım çağrı Ukrayna için müzakere çağrısı değil
İngiltere: Lavrov, Batı’yı suçlamak ve destek kazanmak için Afrika’da
İngiltere: Lavrov, Batı’yı suçlamak ve destek kazanmak için Afrika’da
Zelenski: 40 bine yakın Rus askeri öldürüldü
Zelenski: 40 bine yakın Rus askeri öldürüldü
Filipinler’de 7 büyüklüğünde deprem
Filipinler’de 7 büyüklüğünde deprem
Avrupa Birliği, Rusya’ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzattı
Avrupa Birliği, Rusya’ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzattı
Yunanistan’da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı
Yunanistan’da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول