19 yaşında Amerika’da sarhoş sürücü tarafından öldürülen Türk kızın davası başlıyor

Haber: Rona Doğan / Önce Vatan Gazetesi Chicago

Missouri Üniversitesi'ndeki Türk kökenli öğrenci Ashley Footer sarhoş bir sürücünün karıştığı kazada ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybetti. 24 yaşındaki sarhoş sürücü Duncan McCracking trafik kurallarını ihlal ederek kırmızı ışıkta geçti ve Missouri Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi Ashley’nin aracına çarptı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Türk kızı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mahkeme kayıtlarına göre, McCracking çok fazla alkol kullandığı için hem ayakta durmakta hem de konuşmakta zorluk çekiyordu. Olay yerine giden otoyol polisi, kaza yapan sarhoş sürücünün güvenli bir şekilde araba kullanamayacak kadar kendinde olmadığını kaydetti. 24 yaşındaki sürücü alkollü araç kullanmak ve trafik kurallarına uymamaktan dolayı gözaltına alındı. Önümüzdeki günlerde davanın görülmesi ve kurallara uymayan sarhoş sürücünün cezalandırılması bekleniyor. Ashley Footer anne Şehnaz Yılmaz ile Amerikalı baba Rick Footer’ın ayrılmasının ardından eğitimi için Amerika’da bulunuyordu. Kazada hayatını kaybetmesinin ardından genç kız geçtiğimiz günlerde İzmir’de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Anne Şehnaz Yılmaz, İzmir İş Kadınları Derneği Başkanlığının yanı sıra uzun yıllar İngiltere ve ABD’de yaşadı. Ancak son yıllarda İzmir’de aile şirketini yönetiyor. Aslen Şanlıurfalı Avukat Şehnaz Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini mezunu. Yılmaz ayrıca dünyada eğitim ve barışa büyük katkı sağlayan UNESCO’nun İzmir temsilciliğini de yürüttü.