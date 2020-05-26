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16 kargo uçağı asker tahliyesi için Libya'ya geldi

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter için savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı paralı askerleri tahliye etmek için 16 kargo uçağı geldi.

26 Mayıs 2020 Salı 12:17
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16 kargo uçağı asker tahliyesi için Libya'ya geldi

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) ülkenin batısında, Türk dronelarının da desteğiyle yürüttüğü başarılı operasyonların ardından ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in geri çekilmeye başladığı duyurulmuştu.  Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter için savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı paralı askerleri tahliye etmek için Beni Velid kenti havalimanına 16 kargo uçağı geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LibyaTahliyeUçakKargo
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