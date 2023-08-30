Tezat Sanat Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında provalarına başladığı yepyeni oyunu “Çanakkale’den Kurtuluş’a 100 yıl” dünya prömiyeri ile sahnelenmeye başlıyor.

İsviçre Atatürkçü Düşünce Derneği ve İsviçre Türk Kadınlar Birliği’nin organizasyonuyla İsviçre’nin Zürih şehrinde prömiyer yapacak olan “Çanakkale’den Kurtuluş’a 100 yıl” tiyatro oyunu sonrasında yurtiçinde İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sahnelenmeye hazırlanıyor.

Cüneyt İngiz’in Çanakkale ve Kurtuluş savaşı anılarından derleyerek kaleme aldığı oyunu yine kendisi meddah olarak canlandırıyor. Oyunun yönetmenliğini Türkiye’nin önemli tiyatro yönetmenlerinden Ali Yaylı yapıyor. Oyunun müzikleri Koray Kahraman’a ait. Ses tasarımı ise Emrah Can Yaylı tarafından hazırlandı. Afiş tasarımını Deniz Nida Şener, sahne tasarımını ise Burcu İngiz yapıyor.

İmany İstanbul’da konser verecek

Derin sesi, folk ve blues esintili besteleriyle dinleyicilerine farklı ruh hallerini bir arada yaşatan Fransız soul divası Imany, 7 Eylül’de Turkcell Vadi’de şarkılarını İstanbullular için söyleyecek. İlk albümü “Shape of a Broken Heart” ile üç ülkede platin plak ödülü kazanan sanatçı, Piu’nun 10 yıl konserlerinde unutulmaz bir konser verecek.

Büyük onur

Hakan Taner Çapın’ın Valide Sultan Yalısı’nda organize ettiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Gold Fame Prestige Awards ödülleri sahiplerini buldu.

Seçkin bir davetli topluluğu tarafından takip edilen ödül töreninde birçok ünlü isim ödüllerini alırken Türk pop müziğininin unutulmaz isimlerinden biri olan Nesli Özsoy’da bu gecede “Meslek Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Ödül töreninde kısa bir açıklama yapan Nesli Özsoy “Böyle bir ödül ile taçlandırılmak beni önere etti. Bu ödüle beni layık görenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Hedef zirve

Onur Gergin söz ve müziği kendisine ait olan “Naylon Sevdalar” adlı şarkısı için stüdyoya girerken şarkının aranjörlüğünü Taylan Ayaz üstlendi. Onur Gergin “Naylon Sevdalar” adlı şarkısın klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna Mehmet Altuntaş oturdu.

Naylon Sevdalar şarkısı kısa sürede tüm radyolarda TOP 200 listesine girerken başarılı sanatçı Onur Gergin “Bir anda ilham geldi ve şarkımın alt yapısını oluşturdum. Daha sonra stüdyoda uzun çalışmalar sonrasında şarkımı müzikseverlerle buluşturdum. Amacım müzik dünyasında kalıcı olmak ve bu yolda emin adımlarla ilerliyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

Metro’da akustik video çekti

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Türk popunun en güçlü seslerinden Tuğba Özerk, geçtiğimiz aylar çıkardığı single “Sahibiden Satılık” bu kez de Akustik versiyonu yayınladı. Düzenlemesi Murat Yeter’e olan şarkının söz ve müziği Tuğba Özerk’in

Akustik versiyona özel olarak gündelik yaşamında kullandığı İstanbul Metro durakları ve Metro’da tek kıyafet ve rötuşsuz olarak video çekildi.



"Gidesim Geldi", "Patron", "Aklımda Sen Varsın", "Acı Hatıralar" gibi hit şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Tuğba Özerk, geçtiğimiz aylarda yayınladığı ve büyük ilgi gören "Sahibinden Satılık" isimli şarkısının ardından bu kez dinleyicilerine şarkının çok istek alan akustik versiyonuyla sürpriz yaparak yayınladı.

Işık ve kadını bağdaştıran sergi

MAJİ Art Gallery, önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum Hotel’de, Ertuğrul Ateş’in ışık ve kadını bağdaştıran solo sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü ismin ziyaret ettiği sergİ yoğun ilgiyle karşılandı.

Ertuğrul Ateş duygularını: “Benim resimlerim çözüm önermez, ders vermez; kulaklarınıza anlaşılmaz şeyler fısıldar usulca.” sözleriyle dile getirdi. Sanatın, yani yaratıcılığın hayatı anlamlı kıldığını anlatan Ateş, sanata ve sanatçıya bakışını şöyle anlatıyor: “Ölümün dışında bir tanrısallığa ancak yaratarak ulaşabilirsiniz. Öyleyse yaklaşmakta olan 2. Rönesans, 21. yüzyılın sanatçılara ait olacağını işaret eder.”

Soner Kabadayı’dan yeni hit

Soner Sarıkabadayı'nın benzersiz ses tonuna, eşsiz yorumuna ve sizin hikayenizi size özetleyen büyülü sözlerine sahip olan "Dudaklarım Yeminli" dinleyenleriyle buluştu

Sözleri ve müzikleri Soner Sarıkabadayı'ya ait olan "Dudaklarım Yeminli" 'nin düzenlemesi Efe Can - Osman Çetin - Bahattin Ekinci tarafından, mastering çalışması G.K.G. tarafından gerçekleştirildi. Şarkının video klibi için yönetmen koltuğunda her zaman olduğu gibi yine Onur Oğuz oturdu.

Nostalji rüzgarı devam ediyor

YBY Woods, Türkçe pop müziğe unutulmaz şarkılar armağan eden 90’lı yılların yıldız isimlerini İstanbul’un en büyük sahnesinde ağırladı. Ünlü DJ Hakan Küfündür ile başlayan nostalji gecesi ilerleyen saatlere kadar coşkuyla devam etti. Şarkıları her ortamda dinlenen ve hala dillerden düşmeyen Burak Kut, Çelik, Yonca Evcimik, Mansur Ark, Grup Vitami ve Ragga Oktay YBY Woods sahnesini dolduran müzikseverleri 90’lı yıllara götürdü.

Gündüz saatlerinden itibaren alandaki yerlerini alan binlerce seyirci, 90’lar Türkçe Pop Fest’te Abone, Çılgın Bediş, Benimle Oynama, Yaşandı Bitti, Çukulat Kız, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Hercai, Maalesef, İsmail ve Turkish Cowboys gibi onlarca şarkıyı hayranlık duydukları şarkıcılarla söyleme keyfini yaşadı.

Keyifli aktivitelerin de yer aldığı festivalde DJ Hakan Küfündür ise çaldığı 90’ların kült şarkıları ile dinleyicileri müziğe ve eğlenceye doyurdu. Ünlü sanatçı Burak Kut, doğum gününü hayranları ile kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.