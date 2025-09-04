Vefa, Afyonkarahisar'da 3 Eylül'de NG Afyon Motofest ile başlayıp, hafta sonu motokros yarışlarıyla devam edecek şampiyona için bu yıl çok farklı bir ortam sunacaklarını belirtti.

Herkesin büyük çabayla stantlarını hazırlamaya çalıştığını anlatan Vefa, "Bölge halkına en iyi şekilde anı bırakmak istiyoruz. Bu anının en başında da motokros yarışı geliyor. İlk yıllarda katılan yarışçımız yoktu. Bu 8. yıl, 8 yıl sonra 8 çocuğumuz yarışmada yer aldı." dedi.

Vefa, bu ilginin kendilerini tetiklediğini vurgulayarak, "Bütün arzumuz devamlılığı sağlamak. Bir spor adına çaba içindeyiz. Bölge halkı çok ilgili ve yardım etmeyi seviyor. Bir şeyin en iyisini yapma peşindeyiz. Etkinlik, çok ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl 3 gün içinde şampiyonayı ve festivali 100 bin kişi ziyaret etti. Hiç küçümsenecek rakam değil." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra da ülkemiz ve Afyonkarahisar'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Motofest'e yine çok coşkulu, çok güzel hazırlandıklarını dile getirdi.

Bu yıl sanatçılarla herkesin güzel vakit geçireceğini anlatan Baysan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ulaştığımız rakamlar çok yüksekti, festivalin tamamında 400 binleri bulduk. Bu sayının bu yıl daha da artacağına inanıyoruz. Afyonkarahisar bu işi çok iyi başardı. Artık dünyada Afyonkarahisar dendiğinde Motofest ve Motokros çok bilinir hale geldi. İnşallah bundan sonra da ülkemiz ve Afyonkarahisar'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Misafirleri güzel şekilde ağırlayacağız. Bizim için çok büyük gurur."