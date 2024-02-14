Çocukluk çağı kanseri hakkında bilgilendirme ve bu konuya dikkatin arttırılması için her yıl 15 Şubat, Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü kabul ediliyor.

DSÖ'nün sistemine göre dünya çapında her yıl 19 yaşında yaklaşık 400 bin kişiye kayıp, beyin kanseri, lenf kanseri ve katı tümörü gibi kanser teşhisleri konuluyor.

Bu yetenek DSÖ'nün 2018'de kurduğu "Çocukluk Çağı Kanseri Küresel Girişimi", 2030'a kadar dünya genelinde kanserli çocukların hayatta kalması en az yüzde 60'a kadar izleme ve yaşam kalitelerini hedeflemeyi hedefliyor.

DSÖ'nün raporunda söz konusu hayatta kalmanın söz konusu olduğu, bugün yüzde 15 ila 45 ifade edildiği ifade ediliyor.

AA muhabiri, çocukluk çağına ilişkin son verileri derledi.

Çocuklukta ortaya çıkan kanserlerin az sayıda belirlenmiş risk faktörü mevcutken, çoğu gen özelliklerine bağlı olarak değerlendiriliyor.

Down sendromu gibi bazı genetik hastalıklar olan veya çocukluk çağında kanser geçmişi bulunan aileye sahip çocuk ve ergenlerde kanser riski artıyor.

Çocuklarda görülen kanser tipi kanser atlatma ve yaşam oranları üzerinde etkili olabiliyor. Çocukluk çağı kanserinin erken belirtileri, yaygın yayılmada görülen aralıkta çoğalmak için kanser teşhisini geciktirebiliyor.

Amerikan Kanser Topluluğunun raporunda da ülkede bu yıl 15 yaş altı yaklaşık 9 bin 600 kanser teşhisi konulabileceği öngörülüyor.

Çocukluk çağı kanserinin bakımının başarı oranlarının değişimi değişkenlik göstermektedir.

Özellikle erken tanımlama parlaklığı verilen ve gelişmiş çeşitlilikteki kanser tedavileri daha sağlıklı ve hızlı ilerlerken bu çeşitlilikteki başarılı tedavi oranında da artış görülüyor. Öte yandan, düşük ve orta gelirli iyileştirme oranlarının oranının düşük olduğu ifade ediliyor.

Çocukluk çağı kanserine yakalanmış ilaç, cerrahi ve radyoterapi gibi çeşitli tedavi yöntemleriyle iyileşebiliyor.

"Dünyada her gün 1000'den fazla salgın tanısı konuluyor"

DSÖ, Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, çocuklarda kanserde erken tanı için belirtilerin tespitinde anne babaların da en az doktorun bu kadar etkili rol oynadığına dikkat çekildi.

Dünyada her gün 1000'den fazla kanser teşhisi konulduğu ifade edilen raporlarda, son dönemlerdeki tıbbi gelişmeler sayesinde yüksek gelirli yaşayan çocuklarda hayatta kalmanın arttığı kaydedildi.

Açıklamada, bu gelişmelerle yüksek gelirli kanser teşhisi konulan kişilerin yüzde 80'inden çoğunun hayatta kalabileceğine işaret edildiği belirtildi. Ancak düşük ve orta gelirliliğin yaklaşık yüzde 20 olduğu belirtildi.

Öte yandan, 2022'de DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi'nde kanser teşhisi konulan yüzde 70'inden fazlasının hayatını kaybettiği görüldü.

Bu bölgede 2022'de 0-19 yaş grubunda yaygın görülen kanserin kaybedildiği aktarılan belirti, kaybın en çok görülen belirtisinin, nedeni anlaşılamayan yüksek ateşin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, göz içi kanser "retinoblastom"un da çocuklarda en yaygın görülen kanser türlerinden biri olduğu aktarılırken bu kanserin en yaygın belirtisinin, gözde büyüme olduğu kaydedildi.