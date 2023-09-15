Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Eris varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Covid-19 salgınının yeni varyantların ortaya çıkmasının riskini artırabileceğine dikkat çekiyor. Dr. Yasin Kalafatoğlu liderliğinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor:

“COVID-19 pandemisi başlayalı üç buçuk yıl oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 16 Ağustos 2023 itibariyle dünya genelinde 769 milyon 806 bin 130 doğrulanmış vaka ve 6 milyon 955 bin 497 ölüm kaydedildi. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı toplam vefat sayısı 102 bin 174 olsa da Türk Tabipleri Birliği'nin araştırmaları, pandemi nedeniyle 300 binden fazla ölüm olduğunu göstermektedir.

“SALGIN DEVAM EDİYOR”

Salgın, küresel bir felaket ilan edildiği halde Türkiye'deki resmi otoriteler, ilgili uzmanlar ve akademik kurumlarla işbirliği yapmamıştır. Pandemi öncesi dönemde alınan kararlarda toplumun sağlığı yerine ekonomik çıkarların önceliklendirildiği açıkça görülmüştür. Bilimsel dayanaktan yoksun politikalar, salgının yayılmasını önleyememiş ve toplumu hem sosyal hem de ekonomik olarak zor bir durumda bırakmıştır. Üstelik, COVID-19 önlemlerine uymayanlara verilen cezalar affedilmiştir. Bu, salgınla mücadeledeki eksikliği açıkça göstermektedir. Bu yanlış politikalar, gelecekte bulaşıcı hastalıkların oluşturabileceği ciddi tehlikelere karşı toplumun hazırlıklı olmasını engellemiştir. Son verilere göre, COVID-19 günlük vaka sayısı dünya genelinde 100 binin altında, ölüm sayısı ise binin altında olsa da salgının hala etkisi sürmektedir.

“YENİ VARYANTLARLA İLGİLİ ENDİŞE VAR”

Salgın, hastanelere yük olmamış olsa da virüs hala varlığını sürdürmektedir. DSÖ'nün izlemeye aldığı iki yeni Omicron alt varyantı; EG.5 (Eris) ve BA.2.86 olarak adlandırılır. Eris varyantı, dünya genelinde azalan testlere rağmen 'yaz pikine' neden olmuş ve hastaneye yatış sayısını artırmıştır. Diğer bir varyant olan Pirola (BA.2.86), 'hipermutant' olarak sınıflandırılmıştır ve aşıya ve bağışıklığa karşı direncin artabileceği endişesi taşımaktadır. Yakın gelecekte yeni varyantların ortaya çıkmasının, vaka sayılarının artmasının bir ihtimal olduğu belirtilmektedir. DSÖ ve diğer ilgili kuruluşlar, salgın taramalarının devam etmesi, sonbahar dönemi ve ileri yaşta olanlar için aşı güncellemeleri ve bireysel önlemlerin alınmasının önemine vurgu yapmaktadır.

“YENİ VARYANTLAR TESPİT EDİLMEMİŞ DEĞİL”

Yaz aylarında 'yaz gribi' gibi alışılmadık bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu belirten sağlık profesyonelleri, bireysel ve atık su taramalarının eksikliği nedeniyle 'yaz gribi' ve 'ishal' salgınları ile COVID-19 yeni varyantları arasındaki bağlantının kanıtlanamadığını belirtiyor. Bu nedenle Sağlık Bakanı'nın Türkiye'de yeni varyantların tespit edilmediğini iddia etmek için yeterli kanıt bulunmamaktadır. Testler yapılmadığı sürece virüsün varlığı da tespit edilemez.

Ayrıca, salgının yeniden alevlenmesi için herhangi bir hazırlık yapılmamış gibi görünmektedir. Sağlık Bakanlığı web sitesindeki COVID-19 verileri son güncellemesi Mart 2023'e aittir. Bu nedenle Sağlık Bakanı'nın son açıklamaları, salgının eskisi gibi yıkıcı olmayacağına dair sadece bir teselli olarak algılanabilir. Türk Tabipleri Birliği olarak aşı eşitsizliğine ve artan aşı kararsızlığına ulusal ve uluslararası düzeyde sürekli dikkat çekmemize rağmen hem ulusal hem de uluslararası sağlık otoritelerinin, aşı eşitsizliği ve aşı kararsızlığı ile mücadele konusunda yeterince çaba sarf etmediği görülmektedir.

“AŞILAMA ÖNCELİKLİ BİR GÖREV”

Bugün itibariyle, Türkiye nüfusunun yüzde 62.4'ü COVID-19 aşıları ile iki doz aşılanmıştır. Üç doz aşısını almış olanların oranı ise yüzde 33.1'dir. 2023 yılında yapılan toplam COVID-19 aşı sayısı yaklaşık 110 bin iken, bu yılın ağustos ayında sadece bin civarındadır. Durum o kadar vahim ki, sağlık çalışanlarının bir kısmı dahi COVID-19 aşılarına güvenmemektedir. Aşı kararsızlığı, gelecekteki salgınlar için en önemli sorunlardan biri olarak önümüzdedir. Sağlık Bakanlığı, ülkedeki mevcut COVID-19 aşılarını ve sayısını halka doğru bir şekilde bildirmeli ve aşı yaptırmaya teşvik etmelidir.

“GELECEK İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

COVID-19 hala hayatımızda etkisini sürdürmektedir. Yaşlı ve kronik hastalar başta olmak üzere tüm toplumun hem COVID-19 hem de diğer bulaşıcı hastalıklardan korunması için gerekli önlemleri alması, COVID-19 salgını sırasında yapılan hatalardan ders çıkarılması ve aşı kararsızlığı dahil olmak üzere toplum sağlığına yönelik tüm düzenlemelerin halkın katılımıyla yapılması, gelecek için hayati önem taşımaktadır.