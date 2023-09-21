Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni anayasa tartışmalarına değindi.

Altıntaş, "Anayasa yapmak için milletin karşısına çıkmaya niyetlendiğinizde, cumhurbaşkanının elinde bulunan yetkilerin bir kısmını Meclise iade edeceğini söyleyecek misiniz, söylemeyecek misiniz? Yoksa çok milletli bir toplum tarifi içine mi gireceksiniz?" diye sordu.

"Bugün Türkiye'nin sorunu, yeni anayasadan ziyade bir zihniyet meselesidir." ifadesini kullanan Altıntaş, milletleri bayrak ve marşının, devletleri ise pasaport ve parasının temsil ettiğini söyledi.

Altıntaş, "Bugün Türk milleti, bayrağı ve marşı özgür; pasaport ve parası tutsak olan bir millettir. Gelin, bu ayıptan hep beraber nasıl çıkacaksak onun yolunu bulalım; insanlarımızı barış, huzur ve güvenlik içerisinde, geleceğinden emin nasıl yaşatabileceğimizin yolunu hep beraber arayalım." dedi.

AA