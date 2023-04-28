DOSYA NO : 2021/635 Esas KARAR NO : 2022/737

T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

#ilangovtr Basın No ILN01820383

2021/635 Esas2022/737Silahla Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/10/2022 tarihli ilamı ile Ceza Verilmesine Yer Olmadığına karar verilen Kazim ve Güller kızı, Sivas Suşehri Karaağaç Nüfus kayıtlı,01/07/1968 Doğumlu, Müşteki Sanık Buket GÜNDOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.Cumhuriyet Savcısının istinafdilekçesi özetle; Olay günü Sanık Buket'in bankta oturduğu sırada Sanık Sadi'nin Buket'in önünden bir kaç kez geçtiği, Müşteki sanık Buket'in uyarısı üzerine Müşteki Sanık Sadi'nin "Seni burda bir sinkaf ederim" şeklinde hakaret içerikli söylemde bulunması üzerine Müşteki Sanık Buket'in çantasında bulunan bıçağı çıkardığı ve Müşteki Sadi'nin üzerine yürüdüğü, bu çerçevede Sanık Buket'in üzerine atılı Silahla Tehdit suçunu, Sanık Sadi'nin Hakaret suçunu işlediği ifade edilmiştir.İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ve C.Savcısının istinaf dilekçesi ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL (İSTANBUL) GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE BİR İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,3-C.Savcısının istinaf dilekçesine karşı; tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile cevap verilebileceğine,4-Hükme karşı; tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.04.2023