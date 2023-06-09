İSTANBUL AA- SETEM'den yapılan açıklamaya göre, ilki 2019'da gerçekleştirilen "Benim Eserim" projesi kapsamında sinemada asıl eser sahibi olarak tanımlanan yazar ve yönetmenlerin maddi ve manevi haklarının duyurumu amacıyla ilgili birçok üniversitede "Sinemada Telif Hakları" başlıklı atölyeler düzenlendi ve bilgilendirme toplantıları yapıldı.

"Benim Eserim" projesinin önemli bir ayağı olan senaryo yarışmasına ise bugüne kadar yüzlerce proje başvurdu, dereceye giren projeler filmleştirildi ve sosyal medya üzerinden binlerce gence ulaşıldı.

Toplumda telif hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışma sonucunda ilk üçe giren eserlerin film çekimleri SETEM tarafından gerçekleştirilecek ve ilk üç esere toplamda 10 bin lira ödül takdim edilecek.

Yarışma için adaylar, 1 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru katılım koşulları "www.setem.org.tr" adresinden öğrenilebilir.