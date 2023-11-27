Cumhuriyetimizin 100. yılında BUFSAD (Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği) katkılarıyla, fotoğraf sanatçısı Dora Günel danışmanlığında 19 kadın fotoğrafçının işbirliğiyle oluşturulan ‘B İ Z’ Sergisi 1 Aralık 2023 Cuma günü Bursa BAOB Sergi Salonu’nda sanatseverlerin gösterimine sunulacak..

Kadının gücünü kadın fotoğrafçılar anlatacak

Cumhuriyetimizin 100. yılında kadının gücünün kadın fotoğrafçılarla belgelendiği sergide farklı meslek gruplarından Türk kadınlarının günümüzde geldiği nokta konu ediliyor. İkinci yüzyıla ‘Bir İz’ bırakmak isteyen fotoğraf sanatçısı kadınlar ‘Bize Biz’i anlatıyor.

Sergide Cumhuriyetimizin kazanımlarından, bin yıllık masallara her bir kadının ayrı hikayesi aktarılıyor.

Sanatçıların hikaye metinleriyle bütünleşen ve katmanlaşan sergi açılışının heyecanlı bekleyişi sürüyor.

YILIN KALEMİ ‘ANTİK MISIR’ İLK KEZ PENFEST’TE

Türkiye’de Adel Kalemcilik çatısı altında tüketici ile buluşan Faber-Castell ve Graf von Faber-Castell’in seçkin ürünleri, bu yıl 4.kez gerçekleşen Penfest’te kalem tutkunlarının beğenisine sunuldu. Prestijli kalem markalarını ve sevenlerini bir araya getiren Penfest, Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da düzenlendi. Lüks kalem markası Graf von Faber-Castell tarafından üretilen Yılın Kalemi ‘Antik Mısır’ ilk kez kalem severlerin beğenisine sunuldu. Ayrıca, Graf von Faber-Castell koleksiyonunda yer alan Magnum, Ambition All Black ve Neo Slim ürün serilerinin yer aldığı festivalde, Faber-Castell standından kalem satın alan ziyaretçiler, kalemlerini kişiselleştirme imkanı da buldular.

KALEM ve yazım gereçleri alanında 263 yılı geride bırakan Faber-Castell’in zarafete ve el işçiliğine sahip çok özel tasarımla dizayn edilmiş ürünleri ile göz dolduran markası Graf von Faber-Castell, 2003'ten beri her yıl lüks malzemelerden yapılmış ‘Yılın Kalemi’ konseptini de kalem severlere sunuyor. Çıkış noktası eski kadim uygarlıklara dayanan ve benzersiz tasarımı bu uygarlıklardan esinlenen ‘Yılın Kalemi’ bu sene Antik Mısır.

İlhamını Mısır Krallığı’ndan alıyor

Yılın Kalemi ‘Antik Mısır’, Mısır uygarlığının üç bin yıllık tarihinden, tanrıları ve tanrıçalarından, mitolojisinden ve başarılarından ilham alınarak tasarlandı. Antik Mısır kaleminin siyah rengi ve dekoratif unsurları, Mısır Krallığının, firavunların, hiyerogliflerinin ve sembollerinin temellerine göndermede bulunur nitelikte. Dolma kalem ve roller olarak üretilen Antik Mısır kaleminin kapak tasarımı Nefertiti'nin büstünün ünlü mavi tacından esinlenilirken kapağın üst kısmında ise kutsal mısır böceği (scarab) sembolü ile oyulmuş yeniden yapılandırılmış lacivert taş dikkati çekiyor.

URAZ KAYGILAROĞLU ‘AŞIK SHAKESPEARE’ DE BAŞROLDE

Kaygılaroğlu ilk defa tiyatro sahnesine çıktığı, en iyi film dahil 7 Oscar kazanan aynı adlı filmden uyarlanan ‘Aşık Shakespeare’ oyunuyla başrolde.

Yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkat çeken ve sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynanan Aşık Shakespeare, Serdar Biliş rejisi ve sahne üstünde 40, sahne arkasında 30 olmak üzere toplam 70 kişilik dev kadrosu ile Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesinde.

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden’in (Viola) üstlendiği; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı Aşık Shakespeare sıra dışı rejisi ile sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilecek.

‘CIRCIR BÖCEKLERİ, İTLER VE BİZ’ DEKİ İKİ KARDEŞ

Kadrosunda Serhat Teoman, Buğra Gülsoy, Burak Sarımola, Ayşe Lebriz Berkem’in bulunduğu ‘Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz’ oyunu sahnelenmeye başladı. Sam Shepard’ın 1980 yılında yazdığı, yazıldığı günden beri tüm dünyada sahnelenen ‘True West’ oyununa günümüzden seslenen çağdaş bir yorum.



Oyun; kentli, eğitimli bir senarist ile ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız olan iki kardeşin aynı ağacın üstünde farklı mevsimlerde birbirini keşfetme, birbirine dönüşme hikayesini konu alıyor.

Kentin doğayla, sanatın ticaretle, eğitimin cehaletle, hayallerin gerçeklerle savaşı. İnsan kendi elleriyle kurduğu sistemin içinde ezilirken, kendi elleriyle bu tuzaktan kurtulmayı beceremez mi? Yoksa insanın kurduğu sistem, insandan daha akıllı davranıp onu beceriksizleştirdi mi?

Peki hangisi daha zor, kalmak mı gitmek mi?

‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ 29 Kasım’da Maximum Uniq Hall’da seyircisiyle buluşacak.

ÖMÜR KURT’UN YENİ ROMANI ORDUYA BAĞIŞLANAN BİR ATIN HİKAYESİNİ ANLATIYOR

Ömer Kurt’un yeni romanı ‘Cepheye Koşan At’ Anadolu’nun ortasında Kırıkkale’den yola çıkan bir süvari atının İzmir’e kadar yolculuğunu anlatıyor. Karayel adındaki bir atın üzerinden Kurtuluş Savaşı hikayesi bir kurgu içinde anlatılıyor.

‘Cepheye Koşan At’ Tekalif-i Milliye Emirleriyle orduya bağışlanan bir atın hikayesini konu alıyor. Kırıkkale’nin Bedesten köyünden orduya verilen Karayel pek çok olayla karşı karşıya geliyor ve cephede yaralanıyor. Sahibi Mangal Dağı’nda şehit oluyor ve oraya gömülüyor. Sahibinin ondan ayrıldığını hissedince atın gözlerinden yaş geliyor. Karayel savaş, barış, kavga, dövüş, hastane ve ameliyatlar gibi birçok şeye şahit oluyor.

Çok bilinmese de Milli Mücadele’de hayvanların çok büyük bir önemi var. Kitabın önsözünde belirtildiği gibi Milli Mücadele’yi büyük oranda hayvanlarımızla kazandık. Mustafa Kemal Paşa, Süvari birliğimizi 1 yıl boyunca Sakarya Savaşı’na hazırladı, nalbant okulları kurdu, İstanbul’dan veteriner hekimleri getirdi, 1 yıl boyunca süvarileri yetiştirdi. Bu hazırlıklar yapıldıktan sonra Büyük Taarruz’da Afyon’un güneyinden Yunan birliklerini ikiye bölen süvari birliklerimiz oldu. Kitabı okuyanlar bu hikayeyi bir atın gözünden baştan sona kadar okuma şansına erişecekler.

BEREN SAAT VE KIVANÇ TATLITUĞ BİR ARADA

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’u 13 yıl sonra bir araya getiren ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filmi dijital platformda gösterime girdi. Romantik türdeki filmin yönetmenliğini Gönenç Uyanık yaparken, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme almış.

2008’de başlayan ve 2010’da sona eren Aşk-ı Memnu dizisiyle milyonları kendilerine hayran bırakan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 13 yıl aradan sonra yeniden bir arada. ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filminin New York’taki galasının ardından İstanbul’da da galası yapıldı. OGM Pictures’in yapımcılığını üstlendiği filmde Mehmet ve Serin’in İstanbul’daki hayatlarından uzakta, New York’ta havaalanında tesadüf eseri karşılaştıktan sonra yaşadıkları macerayı konu ediyor.

SİNEMA DÜNYASININ OSCAR’LI TARİHİ FİLMLERİ

Ritley Scoot’ın çokça eleştirilen filmi Napolyon vizyona girdi. Napolyon’un Fransa’nın krallığına yükseliş hikayesini anlatan filmle ilgili Fransız basını pek de olumlu eleştiriler yapmamıştı.

Ridley Scott ile Joaquin Phoenix'i yeniden bir araya getiren film, Fransız İhtilâli sonrası çalkantılı günler yaşayan Fransa'da Napolyon'un imparatorluğa kadar yükselişini odağına alırken, Bonaparte'ın eşi Josephine ile yaşadığı evliliği de gözler önüne seriyor. Bonapart, tek gerçek aşkı Josephine ile olan bağımlılık yaratan, değişken ilişkisinin prizmasından geçerek iktidara gelmek için amansız bir yolculuğa çıkar. Şimdiye kadar çekilmiş en dinamik savaş sekanslarından biri olan bu yolculukta Bonapart, aynı zamanda başkalarına karşı başarılı askeri ve politik taktiklerini sergiler.

Ödüllü, kült ve sevilen tarihi filmlerden bazıları şöyle;

Sinema sanatının dünya tarihine yön veren isimlerin hikayelerini veya dünya tarihinden ilham alan duygusal karakterleri her zaman bulunmaz bir kaynak olarak gördü.

Sinemanın kült yapımlarından ‘Ben Hur’ 1959 çıkışlı bir film olmasına rağmen en iyi tarihi filmler arasında gösterildi. Charlton Heston’un hayat verdiği Ben Hur karakterinin hikayesi en iyi film de dahil tam 11 kategoride Oscar kazandı.

Stanley Kubrick filmi ‘Spartaküs’ 1960 yılında dönemin egemen sınıflara karşı ayaklanışına modern bir yorum getirdi. Tarihi filmler arasında özel bir yeri olan Spartaküs tam 4 oscar kazandı.

Galler prensesi Diana’nın 1997 yılındaki vefatının ardından gelişen olayları anlatan 2006 çıkışlı ‘The Queen’ Kraliçe II. Elizabeth’in ailenin katı, geleneksel gerçekleriyle halkın daha insani talepkar tutumu arasında sıkışıp kalması üzerine yaşadıklarını merkezine aldı. Filmdeki performansıyla Helen Mirren En İyi Kadın Oyuncu oscarını kazandı.

Steven Spielberg imzalı ‘Lincoln’ ABD’nin 16. Başkanı Abraham Lincoln’ün görevinin sona ermesi konusunda verdiği mücadeleyi tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

2013 yılının Oscar Töreni’nden zaferle ayrılacağı tahmin edilen Daniel Day Lewis tahminleri haklı çıkarmıştı.