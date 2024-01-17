Haber: Mert Osman Erman

24 yaşındaki Sharaban K ve 25 yaşındaki bir erkek, kurbanı görünüşü ve yaşı nedeniyle seçtikleri iddia ediliyor.

Savcılar, ardından gizlenmeyi ve yeni bir hayata başlamayı planladığını ancak ertesi gün yakalandığını söylüyor.

İkilinin suçlamaları reddettiği belirtiliyor.

Mahkeme belgelerine göre, cinayetin yaşandığı Ağustos 2022'de 23 yaşında olan Alman-İraklı Sharaban K, Instagram'da kendisi gibi görünen kadınları araştırmış ve çeşitli vaatlerle onlarla tanışmaya çalışmış.

Savcılar, kurbanın, Cezayir kökenli 23 yaşındaki Khadidja O adlı bir kadına ücretsiz bir güzellik salonunda tedavi vaat edildiğini söylüyor.

Kurban, Güney Almanya'daki Eppingen kasabasında alındı ve ardından iddia edilen iki şüpheli tarafından Bavaria'daki Ingolstadt'a doğru sürüldü.

Savcılar, kurbanın yolda 56 kez bıçaklandığını ve başına vurulduğunu, ardından cesedinin Sharaban K'nin siyah Mercedes arabasıyla bir ormanda terk edildiğini söylüyor.

Cesedi bulunduğunda, başlangıçta Sharaban K'nin kendisinin öldüğü düşünüldü. Ancak o ve 25 yaşındaki Sheqir K, yerel bir pizzeride görüldükten sonra ertesi gün cinayetin şüphelileri olarak gözaltına alındı.

Sharaban K'nin ailesinin kuzey Irak'taki bir Yazidi topluluğundan geldiği ve başarısız bir evliliğinin kendi ölümünü taklit etme girişimi için bir neden olabileceği Alman medyası tarafından bildiriliyor.

Tanıklar ve sohbet günlükleriyle birlikte daha fazla kanıtın incelenmesinden sonra, polis çift hakkında daha fazla suçlama getirdi.

Çiftin ayrıca eski partnerinin kardeşini öldürmesi için bir tetikçi tutmakla suçlandığı ancak iddiaya göre 5.000 € depozito alan tetikçinin cinayeti gerçekleştirmediği şüpheleniyor.

Ayrıca, gözaltındayken, erkek şüphelinin davada tanıkları öldürmeye ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Salı günü duruşmanın ilk günündeki işlemler önemli ölçüde gecikti. Savunma avukatları, savcıların son zamanlarda ek belgeler sunduğunu ve savunmanın bunları incelemek için ek süreye ihtiyaç duyduğunu belirterek adil bir duruşmanın mümkün olmadığını savundu ve işlemlerin askıya alınmasını talep etti.

Savcılık, savunmanın argümanını reddetti ve ek belgelerin iddianame sonrasında sunulmasının alışılmadık bir durum olmadığını söyledi.

Mahkemenin, işlemleri askıya alıp almayacağına önümüzdeki hafta karar vermesi bekleniyor.