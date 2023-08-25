İSTANBUL AA- Doping Hafıza, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla yeni ürünleri "Dijital Öğrenme Platformu" ve "Dopiverse"ü tanıttı.

Doping Hafıza Üst Yöneticisi (CEO) Mert Kalkavan, tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, Doping Hafıza'nın Türkiye'de 13 yıldır faaliyet gösterdiğini ve 200 kişilik AR-GE ekibine sahip olduğunu söyledi.

Bugüne kadar 1. sınıftan, 12. sınıfa kadar yarım milyondan fazla öğrencinin Doping Hafıza ile ders takviyesi aldığını veya sınavlara hazırlandığını aktaran Kalkavan, "Türkiye'de önemli bir sınav sistemi var. Yani üniversite giriş sınavı ve lise giriş sınavı. Burada yoğun bir talep görüyoruz. Ama bunun da ötesinde ara sınıflarda, yani temellerin atıldığı zamanlarda 1. sınıftan 7. sınıfa kadar olanlara veya 9'dan 11. sınıfa kadar olan dönemde de oldukça yoğun bir talep görüyoruz." dedi.

"İki tane çığır açan yeni ürünümüzü lanse ediyoruz"

Mert Kalkavan, Doping Hafıza olarak iki önemli ürünlerini ilk kez tanıttıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İki tane çığır açan yeni ürünümüzü lanse ediyoruz. Bunlardan birisi yeni Doping Hafıza Dijital Öğrenme Platformumuz ve diğeri de yurt dışına attığımız ilk adım Dopiverse… Tamamen yeni özelliklerle donattığımız ve yapay zekayla da zenginleştirdiğimiz platformumuzu lanse ediyoruz. Bundan umarım önümüzdeki yıllarda yüz binlerce öğrenci hem hayallerine ulaşmak için destek alacak hem de onların yeni hayaller kurmasına bu platform vesile olacak. Onun ötesindeyse bir de ikinci bir ürünümüzden bahsettik. O da yurt dışına attığımız ilk adım Dopiverse. O da ilkokul kademesindeki çocuklarımız için tamamen güvenlikli, eğlenceli eğitsel bir oyun evreni. Bunu biz inşa ettik ve şu an halihazırda sadece Türkiye'den değil, yurt dışından, Amerika'dan, Kanada'dan, İngiltere'den çocuklar bunun içerisinde birbirleriyle aktivite yapıyor ve yaptığı her aktivitede çok değerli beceriler öğreniyorlar."

"Yol gösteren bir yapay zeka ders koçumuz da sistemin içerisinde"

Doping Hafıza olarak yapay zekayı da aktif olarak kullandıklarına dikkati çeken Kalkavan, "Doping Hafıza ile amacımız aslında en iyi içerikleri, en iyi teknolojiyle sunarak, en iyi öğrenme deneyimini hem coğrafi ve maddi anlamda erişilebilir kılmak hem de onu daha bireye özgü hale getirmek. Bunun için sistemimizde hem çok zengin interaktif içeriklere ulaşabiliyorsunuz ve bunlar sizin ihtiyaç ve tercihlerinize göre size sunuluyor hem de dilediğiniz zaman canlı, branş uzmanlığından destek alabiliyorsunuz. Veyahut bireysel koçluk da alabiliyorsunuz. Bunun haricinde 7/24 sizi sabırla dinleyen, sorularınıza cevap veren, size yol gösteren bir yapay zeka ders koçumuz da sistemin içerisinde. Şu an Türkiye'nin 81 ilinden 100 binin üzerinde kullanıcımız yapay zekanın bu özelliğiyle ilk kez Doping Hafıza vasıtasıyla ulaşıyor. Merak ediyorlar, heyecanlanıyorlar ve ufukları açılıyor ki bizim için de bundan daha önemlisi olamaz." diye konuştu.

Doping Hafıza'nın gelecek hedeflerine ilişkin de bilgi veren Mert Kalkavan, "Doping Hafıza olarak Türkiye'de belli bir noktaya geldik. Bundan sonraki birkaç amacımız hem Türkiye'de kapsamımızı daha çok genişletmek, yükseköğrenim tarafına da adım atmak ve farklı kategorilere geçmek hem de yurt dışına adımlar atmak ki bunun ilk bebek adımlarını atmaya başladık bile diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kalkavan, platformun yenilenen yüzüyle daha çok kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, platformun yeni halinin gelecek senelerde yüz binlerce öğrencinin hem hayallerine ulaşmasına destek olacağını hem de onları şaşırtıp, meraklandırarak, yeni hayaller de kurmalarına vesile olacağını söyledi.

Alanında uzman, profesyonel ekibi fark yaratıyor

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, Türkiye'de ve dünyada ilk olan yapay zeka destekli ders koçu, öğrenci gelişimini öğrencinin yaşını baz alarak gerçek zamanlı takip ediyor. Yeni platform aynı zamanda canlı bireysel ders koçluğu gibi birçok özelliği kullanıcı deneyimine sunuyor.

Aynı zamanda platform, zengin içerik havuzuyla YKS, LGS, KPSS, DGS ve ALES gibi sınavlara hazırlık sürecinde de kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir deneyim ve kalıcı öğrenme imkanı veriyor.

Yapay zeka altyapılı platform, hazırlıkları ve uzun süren AR-GE çalışmaları sonucunda yenilenen yapısıyla ağustos ayında güncellenen versiyonunda hem yapay zeka hem canlı destek hem de en kaliteli öğrenme içeriklerini harmanlayarak kullanıcılara ihtiyaç duydukları tüm unsurları sunuyor.

Yaklaşık 200 kişilik profesyonel ekibiyle farklı öğrenme enstrümanlarını bir araya getiren Doping Hafıza, yapay zeka ile donatılan yeni versiyonu ile fark yaratıyor.

Başta sınavlara hazırlanan kullanıcılar olmak üzere birçok farklı yaş grubundan ders çalışan kullanıcıya tüm öğrenme ihtiyaçlarını tek bir dijital uygulama üzerinden karşılayabildikleri bir sistem sunan Doping Hafıza, kullanıcıların zamandan tasarruf ederek mekan sınırlarına takılmadan kişiselleştirilmiş bir süreç ile öğrenmelerine olanak tanıyor.

Kullanıcıların ders çalışma sürecinde ihtiyacı olan her şeyi düşünen Doping Hafıza, akıllı değerlendirme paneli ile çok daha hızlı ve verimli çalışmayı sağlarken aynı zamanda kullanıcıların hangi derste ne kadar başarı gösterdiğini ve gelişim noktalarını sürekli olarak takip etme imkanı sağlıyor.

Sistemin kullanıcıların çalıştıkları tüm derslere dair istatistikleri tutan yapay zeka temelli altyapısı kullanıcıyı adım adım takip ederken aynı zamanda kullanıcının zayıf olduğu konularda da özel içerikler sunarak öğrenme sürecini en iyi seviyeye getiriyor. Doping Hafıza, Oxford University Press iş birliği ile geliştirdiği Dopiverse aracılığıyla da 1., 2. ve 3. sınıf grubundaki çocuklara eğlenirken öğrenecekleri bir oyun uygulaması sunuyor.

Kişiye özel ders çalışma programı ve öğrenme yolculuğu

Doping Hafıza yenilenen yapısında yapay zeka asistanı sayesinde performans takibi ve değerlendirme özelliğiyle kullanıcının çalışma süreci boyunca derslerindeki çalışmalarını takip edip raporlarken, kullanıcı sadece ders çalışmaya odaklanıyor.

Kullanıcının derslerdeki bilgisine ve öğrenim hızına göre en uygun çalışma programını hazırlayan yapay zeka asistanı, aynı zamanda kullanıcının en verimli şekilde ders çalışmasına da olanak tanıyor.

Platform, YKS'den LGS'ye, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan lise sona kadar tüm sınıflarda dönem dersleriyle birlikte KPSS'den DGS, ALES ve İngilizce'ye kadar birçok paketi kullanıcıların hizmetine sunuyor.