İstanbul Devlet Opera ve Balesi Opera literatürünün başyapıtları arasında YER ALAN ve ‘TÜM OPERALARIN OPERASI’ DİYE NİTELENEN “Don Giovanni” Operası ile Prömiyer Yapıyor...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi dev adımlarla sanata imzalar atmaya devam ediyor. “Don Giovanni” operası, 30 Kasım 2023 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda yapılacak prömiyer ile sanatseverlerin yüreğini hoplatacak.

Avusturyalı müzik dehası, Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği, ilk kez 1787 yılında sahnelenen “Don Giovanni” operası, opera literatürünün başyapıtları arasında üst sıralarda kendine yer bulmuştur. Öyle ki Richard Wagner, Don Giovanni'nin "tüm operaların operası" olduğunu iddia etmiştir. Dahi librettist Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendirilebilen opera; insan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, ruhsal ve dünyevi arzuların, komedi ve trajedinin Mozart’ın dehası ile birleşmesinden doğmuştur.

Don Giovanni… Çapkın, sınır tanımayan, kural tanımaksızın özgürce yaşayan, efsanevi karakter. Kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, İspanyol bir asilzade olan Don Giovanni, kadınlara olan tutkusu nedeniyle onları etkilemeyi hayat amacı haline getirmiştir. Zenginliği ve gücü, onu eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten korur, ta ki bir gün çok ileri gidip sonunda kendi düşüşüne yol açan bir cinayete neden olana kadar…Don Giovanni’nin hedefindeki farklı sosyal statülerden kadınların ona karşı koyamaması sonucunda ortaya çıkan zincirleme sosyolojik krizler ve farklı karakterlerin, karşılaştıkları aynı durum karşısındaki psikolojik analizler, eserde belirgin bir şekilde öne çıkıyor.

Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosunu Volkan Akkoç yönetiyor, eserdeki hareket düzeni ise Alper Marangoz’a ait.

Don Giovanni rolünde Caner Akgün, Zafer Erdaş, Murat Güney; Leporello rolünde Göktuğ Alpaşar, N.Işık Belen, Burak Bilgili; Donna Anna rolünde Evren Ekşi, Özgecan Gencer, Gülbin Günay; Donna Elvira rolünde Perihan N. Artan, Nesrin Gönüldağ, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı; Don Ottavio rolünde Berk Dalkılıç, Bülent Külekçi, Ufuk Toker; Zerlina rolünde Sevim Ateş, Aslı Ayan, Ayşenur Ayyıldız Haksoy; Masetto rolünde Alp Köksal, Burak Kul; II Commendatore rolünde Mithat Karakelle, Ali Haydar Taş, Umut Tingür dönüşümlü olarak rol alıyorlar.

Eser, 6 Aralık 2023 akşamı tekrar, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirciler ile buluşacak.