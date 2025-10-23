Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında VfB Stuttgart’ı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, “Deplasmana gelen takımlar için burada oynamak taraftarlarımızın yarattığı atmosferle beraber gerçekten güç. Özellikle güçlü takımlarla karşı oynadığınız zaman her şeye ihtiyacımız var. Birlikteliğe ihtiyacınız var; hem hoca, hem staff hem taraftar. Yönetim, atmosfer, başkan… Birliktelik aslında bu demek. Hepimizin ortaya çıkarmış olduğu bir iş bu. Kesinlikle iyi bir iş çıkarttık. Onlar da bugün güçlerini gösterdiler. Stuttgart da güçlü bir takım. Liglerinde üçüncü sırada olmalarının tesadüf olmadığını görmüş olduk. Alman Kupasını kazandılar, Şampiyonlar Ligi’nde oynadılar, keza geçen sene oynattıkları oyuncular da kaliteli oyunculardı. Millî takım oyuncuları da vardı saha içerisinde. Takımımla gurur duyuyorum. Aldığımız neticeyle gurur duyuyorum. Galibiyeti hak ettik. Hep birlikte bunu başardık; taraftarlarımız, takım, herkes bunu hak etti. Taraftarlarımız da bunu çok hak etti” dedi.

Takımın performansı ve Alvarez'le ilgili de Tedesco, "Her zamanki gibi çalıştık. Gece gündüz çalışıyoruz. Hocalar olarak, staff olarak oyuncularla beraber hepimiz iyi bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Bu süre zarfı içerisinde antrenmanlarımızı yaptık, önceki maçtan neleri geliştirebiliriz onları gördük, geliştirmemiz gereken noktalara odaklandık. Zaten 3 gün vardı. Onları neler yaralayabilir, onları nasıl zor duruma sokabiliriz bunlara çalıştık. Daha temel şeyler üzerinden çalışmaya gayret gösterdik. İyi bir şekilde hazırlandık. Dinlenmeye de biraz vaktimiz oldu bu 3 gün içerisinde ama yine söylemek gerekiyor ki takımımızın ortaya koyduğu enerji çok ama çok iyiydi.

Alvarez çok daha iyi bir noktaya evriliyor. Bir yandan da süre gerekiyor. Takım arkadaşlarınızı tanımanız gerekiyor. Toplamda 3. maçını oynadı, Alvarez. Önemli olan şu ki oyuncuların, takım arkadaşlarının birbirini tanıması gerekiyor. Alvarez için de bu geçerli. Ne zaman sol ayağına oynayacaksın, ne zaman sağ ayağına oynayacaksın. Bu temel şeyler çok önemli. Bugün iyi oynadığını düşünüyorum. Kırmızı kart pozisyonuyla alakalı, pozisyonu net bir şekilde görmedim. Ama ayağındaki o darbeyi görebiliyorsunuz. Öyle bir darbe, çizik varsa zaten bir şey olduğuna delalettir. Ağır çekimde izleyemedim ve dolayısıyla bir yargılamada bulunmam doğru olmaz" diyerek sözlerini noktaladı.