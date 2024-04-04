Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 31,9535'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 31,9310 'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 34,6600, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 40,4340 seviyesinde bulunuyor.

Düşüş eğilimini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi de şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 104,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirterek, dün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yıl içeresinde potansiyel faiz indirimlerine ilişkin yaptığı sözle yönlendirmelerin de etkisiyle dolara olan talebin azaldığını ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell dün yaptığı konuşmada, "Ekonomi genel olarak beklediğimiz gibi seyrederse çoğu FOMC üyesi bu yılın bir noktasında politika faizini düşürmeye başlamanın uygun olacağını düşünüyor." dedi.

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güven artana kadar politika faizinin düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini de aktaran Powell, "Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var." diye konuştu.

Veriler ve yetkililerden gelen açıklamaların ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 64 ihtimalle haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik fiyatlamalar öne çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) yanı sıra ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.