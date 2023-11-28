Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 28,9310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise önceki kapanışının hemen altında 31,6870'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 36,5100'den satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,16 artışla 28,9135'ten tamamlamıştı.

Dolar endeksi ise yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesi 103,1'i test etmesinin ardından şu anda 103,2 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizliklerin doların yönü üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Fed'in yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Bankanın gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin dolar endeksi üzerinde de etkili olmaya devam ettiğini belirten analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarını etkileyebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve CB tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.