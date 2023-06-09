İSTANBUL AA- Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisinde gerçekleştirilen ödül töreni ve sergi açılışında, dereceye giren ve eserleri sergilenen 40 öğrenciye hediyeleri verildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, konuşmasında bir sanat etkinliğinin 18 yıl boyunca devam etmesinin başlı başına bir başarı olduğunu söyledi.

Her yıl Burhan Doğançay'ın bıraktığı mirasa sahip çıkarak, çocukların becerilerini tatlı bir rekabet ortamında yarıştırmanın önemini vurgulayan Yıldız, "Doğançay Müzesi, Beyoğlu'muza değer katan önemli bir müze ve bu tür etkinliklerini de gençlerimizin becerilerini, maharetlerini ortaya çıkarması, keşfetmesi bakımından önemli buluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Belediye olarak her yıl Burhan Doğançay'ı rahmetle andıklarını belirten Yıldız, genç ressamları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

"Sanat sadece sanatçıya değil herkese lazım"

Arton Galeri kurucusu ve Doğançay Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Duran, Türkiye'nin isminin dünya çapında duyulmasına sanatçıların büyük katkı sağladığını ifade etti.

Doğançay gibi sanatçıların sembol isimler olduğunu ve onlara sahip çıkılması gerektiğini belirten Duran, Beyoğlu Belediyesine, yarışmaya ve sergiye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Duran, sanatın sadece sanatçıya değil, herkese lazım olduğuna işaret ederek, "Sanata destek diye bir söz tutturmuşuz, bizim yaptığımız sanata destek değil yatırımdır. Yatırımdan sonra sanat bize destek verecektir." diye konuştu.

"Çocuklardan öğrenecek çok şeyimiz var"

Küratör Mehmet Lütfi Şen ise resim yarışmasını Burhan Doğançay ile birlikte 18 yıl önce sadece Beyoğlu sınırlarındaki okullara yönelik olarak başlattıklarını anlattı.

İkinci yılda yarışmanın kapsamını büyüterek bütün İstanbul'u kapsayacak hale getirdiklerini aktaran Şen, "İstanbul'da 2 bin ortaokulumuz var. Bu okullardaki bütün çocukların genç yaşta sanatla buluşması, sanatçıyla buluşması ve sanatsal bir ilhamla büyümesi için bu yarışma başlatıldı." dedi.

Yarışmanın Doğançay Müzesi kurulduğu andan itibaren başlatılan etkinliklerden biri olduğunu belirten Şen, "Yarışma kesintisiz bugüne kadar geldiği için çok mutluyuz. Çünkü bizim çocuklardan öğrenecek çok şeyimiz var." diye konuştu.

Genç ressamlara üstün başarı, sergilenme ödülleri ve hediyelerinin takdim edildiği tören, serginin gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Sergi, 30 Haziran'a kadar görülebilecek.