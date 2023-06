Hareket / Varlık Sensörler ile ilgili bilgi veren Dlex Elektronik A.Ş. Kurucu Ortak Tayfun Dilek, “Her ne kadar Türkiye birçok ülkeye göre varlık/hareket sensörü kullanımında ön sıralarda olsa da, enerji talebini karşılamada yaklaşık %74 oranında dışa bağımlıdır. Nüfuş artışı ve kentleşmenin her geçen gün arttığı ortada iken enerji tasarrufu her zamankinden fazla önem kazanmıştır. Enerji veririmliliğine yönelik teknolojilerin kullanılması hayatımıza olumlu yansıyacaktır. Birçok ortamda aydınlık seviyesi yeterli olmasına karşın el alışkanlığı nedeniyle aydınlatma gereksiz yere açılmaktadır. Hareket/Varlık Sensörü, eğer ortam yeterince aydınlık ise içerisinde bulundurduğu günışığı sensörü sayesinde ortamın aydınlık seviyesini ölçer ve devreye girmez. Sensör, ortam belli bir karanlık seviyesinde olduğunda devreye girer. Bu husus enerji tasarrufunda ciddi bir önem kazanmaktadır. Koridor gibi geçiş alanlarında aynı hata yapılmakta ve el alışkanlığı sebebi ile aydınlatmalar açık bırakılmaktadır. Bu noktada Hareket/Varlık sensörü koridor gibi geçiş alanlarında hareketi algılayıp devreye girmekte ve belirlenen süreden sonra tekrar devre dışı kalarak kapanmaktadır. Ülke genelinde düşünüldüğü taktirde, her gün evlerde, ofislerde, ve kapalı ortamlarda gereksiz enerji kullanımına sebebiyet verilmektedir.” dedi.





“Büyük projelerde hareket/varlık sensörü kullanılıyor”

Şirket ve projeler hakkında da konuşan Dlex Elektronik A.Ş. Kurucu Ortak Tayfun Dilek, “Artık herkes gereksiz enerji tüketiminin farkında ve büyük projelerde mutlaka Hareket/Varlık Sensörleri kullanılıyor. Aydınlatma Sensörlerimizin kullanıldığı projelerden bazıları; Mandarin Oriental Bosphorus (İstanbul), Dakar Diamniadio Olimpik Stadyumu (Senegal), Abu Dhabi Plaza Sheraton Hotel (Kazakistan), Ford Otosan Gölcük Fabrika (Kocaeli), Amazon Tuzla Depo (İstanbul), THY DO&CO Depo, (İstanbul Havalimanı), Trilliant Tashkent (Özbekistan), Hilton Doubletree (Hakkari), YDA Center (Ankara). Hareket/Varlık Sensörünün koridorlarda, lavabolarda (ıslak hacimler), otoparklarda , fabrikalarda vs. kullanılması ülkenin enerji tasarrufuna ciddi katkı sağlamaktadır. Bu unsunlardan dolayı 30 yıllık tecrübe ile hareket ve varlık sensörleri tasarlayıp, günlük hayattaki yerlerini alması için üretime devam etmekteyiz. Dlex Elektronik A.Ş. olarak enerji tasarrufuna katkı sağlayıp dışa bağımlılığı daha aşağılara çekebilmek için Ar-Ge faaliyetlerini hızlandırmaktayız. Aydınlatma gerçekten %100 ihtiyaç doğrultusunda kullanılmamaktadır. Bu noktada Dlex Elektronik A.Ş. Türkiyede enerji tasarrufunu en üste çekebilmek için yerli üretim DLEX/USSAK YA36016 sıva altı Radar varlık sensörünü tasarlamıştır. Ürünün avantajı, güçlü elektronik tasarımı sayesinde her türlü ortamda hassas algılama yaparak gereksiz hareketleri algılamayıp sadece gerçek hareketleri algılamasıdır. DLEX/USSAK YA36016, Odalar, lavabolar, merdiven boşlukları ve kat hollerinde sıva altı montajı sağlanarak rahatlıkla kullanılabilir. 6,00m yüksekliğe kadar takılabilen DLEX/USSAK YA36016, 16m çapında radar (RF) algılama sağlar ve CE sertifikalıdır. Farklı alanlardaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla Dlex/Ussak yerli imalatın yanı sıra İngiltere merkezli CP Electronics ile distribütörlük anlaşması imzalanmış, değişken bütçeler için de Uzakdoğu’dan uygun maliyetli Dita markası altında ithalata başlanmıştır. CP Electronics ile özellikle KNX, DALİ, Kuru Kontak ve çift çıkış sağlayan ürünler ile birlikte yüksek tavan ve uzun menzilli sensör ihtiyaçları karşılanmaktadır. DİTA Sensor olarak ise konvansiyonel PIR / Mikrodalga Radar Varlık Sensörleri ile kaliteli ürünler müşterilerimizin bütçesine göre temin edilmektedir. Bünyemizde bulunan her bir ürünün 5 Yıl Garantisi bulunmaktadır. Ülkemizde enerji tasarrufuna katkı sağlamaya ve yeni ürünlerle ülkemize katkı vermeye devam etmek istiyoruz. Bunun içinde hem yurtiçinde hem yurtdışında emin adımlarla ilerliyoruz.” ifadelerinde bulundu.