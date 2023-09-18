Ankara

İçişleri Bakanlığınca, Kulp ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 3'ünün katıldıkları eylemler ile örgütsel faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan terörist Hülya Demirer'in, 13 Mart 2018'de Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki EYP'li saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ile 4 güvenlik görevlisinin yaralanması, 19 Mart 2018'de Hani ilçesindeki yol kesme eyleminde 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği belirlendi.

Demirer'in ayrıca Kulp ilçesinde 12 Eylül 2019'deki EYP'li saldırıda 7 vatandaşın şehit edilmesi, 10 vatandaşın yaralanması, 8 Nisan 2020'de 5 vatandaşın şehit edilmesi olaylarının talimatını verdiği tespit edildi.

Hülya Demirer'in, Lice'de, 3 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı 9 Ocak 2021 ve 22 Haziran 2022'deki iki ayrı terör saldırısının talimatını da verdiği ortaya çıktı.

Tünel kazarak emniyete saldırmışlardı

Terör Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Rohat Kulp Amed" kod adlı Cihat Ay'ın ise 11 Nisan 2017'deki Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak gerçekleştirilen saldırıya katılanlar arasında yer aldığı tespit edildi. EYP ile gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik görevlisi ile 2 sivil memur şehit olmuş, 118 vatandaş yaralanmıştı.

Operasyonda ayrıca gri kategoride aranan terörist Çetin Temel etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen diğer teröristin kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

AA