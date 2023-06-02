https://mustafagoztok.com/

Kalın bağırsak duvarındaki küçük ceplere ( fıtıklaşmış cepler ) divertikül denir ve bu divertiküllerin enfekte olmasına divertikülit denir. Kalın bağırsakta birden fazla divertikül olması divertiküloz olarak adlandırılır. Yaşlandıkça sık görülür ve çoğu insan bununla hiçbir zaman sorun yaşamaz. Ancak divertiküllerden biri iltihaplanırsa ki bu durum divertiküllerin en sık görülen komplikasyonudur, akut ağrıya ve diğer semptomlara neden olabilir. Bu, tıbbi müdahale gerektiren bir enfeksiyon olduğu anlamına gelir. Peki divertiküller neden oluşur? Kronik kabızlık yaşayan kişilerde kalın bağırsağın kas duvarının gereğinden fazla çalışması sonucu bu kas tabakası arasından fıtıklaşmalar (divertiküller) oluşur.

Divertikülozisi olan kişilerin yaklaşık %4'ünde divertikülit atakları görülür. Bir kez divertikülit atağı geçirmiş olmak, tekrarlamasını %20 arttırmaktadır.

Divertikülit, ikincil sorunlara neden olmaya başladığında komplike hale gelir. Örneğin şiddetli akut enfeksiyon, bir divertikülün yırtılmasına neden olabilir yani bağırsak duvarı delinir yada başka organlara ( idrar torbası ve vajen gibi ) fistülize olabilir. Bu durum ölümcül sonuçlara neden olabilir ve acil cerrahi tedavi gerektirir.

Şiddetli karın ağrısı, şişmiş karın, ateş, mide bulantısı ve kusma, rektal kanama, kabızlık veya daha az sıklıkla ishal divertikülitin belirtileri arasındadır. Bu belirtiler mevcut ise mutlaka cerrahi muayene gerekliliği vardır. Divertiküller en sık kalın bağırsağın sigmoid kolon adı verilen son kısmında meydana gelir. Bu bölüm karın bölgesinin sol alt tarafınızdan başlar ve sağa sola doğru eğilim gösterebilir. Bu nedenle çoğu insan divertikülit ağrısını karınlarının sol alt kadranında hisseder.

Divertiküller genellikle hiç bir bulgu vermez ve kontrol kolonoskopi sırasında tesadüfen saptanırlar. Eğer birden fazla divertikül saptanması durumunda hastanın divertikülit atağını önlemek için beslenme alışkanlıklarında düzenlemeye gidilmeli ve hastaya divertikülit atağı hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Bir hasta yılda 3 ten fazla divertikülit atağı geçiriyorsa, ölümcül komplikasyonları (bağırsak delinmesi, aktif divertikül kanaması ve fistülizasyon) önlemek için cerrahi tedavi önerilir. Cerrahi tedavi; divertiküllerin yoğun olduğu kalın bağırsak kısmının çıkartılmasını gerektirir. Hastanın durumuna göre laparoskopik ya da açık cerrahi yapılabilir. Çıkarılan kalın bağırsak nedeniyle hastada herhangi bir beslenme yetersizliği yada farklı bir komplikasyon oluşmaz.

Divertikülleri olan kişilerde neden divertikülit atağı geçirdikleri hakkında kesin bir bilgi olmayıp bu durumu nasıl önleneceğini bilmek çok zordur. Ancak genel bağırsak sağlığının divertiküliti önleyebileceğini biliyoruz. Daha fazla bitki ve daha az hayvansal yağ yemek, yeterince su içmek ve düzenli egzersiz yapmak bağırsak hareketlerini sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Bazı hastalar için lif takviyeleri veya probiyotikler önerebilirler.

Diyet ve yaşam tarzı iyileştirmeleri divertikülitin tekrar etmesini engellemiyorsa, bu durumu oluşturacak başka faktörler olabilir. Örneğin; Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, sık enfeksiyonlara daha yatkındır ve daha yavaş iyileşir. Otoimmün hastalıkları olan kişilerin kronik iltihaplanma olasılığı daha yüksektir. Bağırsakta yaşayan farklı bakterilerin dengesi bile bağışıklığı etkileyebilir.