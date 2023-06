“Maske”Filminin Galası Yapıldı

9 Haziran’da vizyona giren “Maske”nin galası önceki akşam gerçekleşti. Oyuncular, rolleriyle sınırları zorladığını söyledi.

Kadrosunda Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak ve Altan Erkekli gibi isimlerin yer aldığı ‘Maske’ filminin galası önceki akşam Kanyon Paribu Cineverse’de yapıldı.

Yapımını Satre Film’in üstlendiği, senaryosu Emrah Ertaş’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Berker Berki’nin oturduğu filmin galasına tüm ekip katıldı.

Gerilim ve kara komediyi bir araya getiren filmde ‘Barış’ karakterini canlandıran Kaan Turgut, “Senaryoyu okuyup bitirdiğim ana kadar çok farklı duygular yaşadım. Sinema seyircisinin de bu filmi çok seveceğini düşünüyorum. Sınırlarımızı zorladık bu filmle” dedi.

Kadrosunda Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak ve Altan Erkekli gibi isimlerin yer aldığı ‘Maske’ filminin galası önceki akşam Kanyon Paribu Cineverse’de yapıldı.

Yapımını Satre Film’in üstlendiği, senaryosu Emrah Ertaş’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Berker Berki’nin oturduğu filmin galasına tüm ekip katıldı.

Gerilim ve kara komediyi bir araya getiren filmde ‘Barış’ karakterini canlandıran Kaan Turgut, “Senaryoyu okuyup bitirdiğim ana kadar çok farklı duygular yaşadım. Sinema seyircisinin de bu filmi çok seveceğini düşünüyorum. Sınırlarımızı zorladık bu filmle” dedi.

-----------





Distopya Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu



Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak işbirliğiyle, Festival Direktörlüğünü Yönetmen Hatice Aşkın’ın yaptığı Uluslararası Distopya Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

4 Haziran akşamı Yosi Mizrahi’nin sunumuyla, AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilen ödül töreninde, kendine özgü oyunculuğu ve niteliği önemseyen sinema anlayışının yanı sıra tiyatro, TV ve resim alanında yaptığı çalışmalarıyla sanat dünyamızda çok özel bir yere sahip olan Zerrin Tekindor’a ‘Onur Ödülü’ takdim edildi. Tekindor’a ödülünü, Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Biket İlhan verdi. Seyircilerin coşkulu alkışlarıyla taçlandırdığı Zerrin Tekindor; “harika bir ödül, layık gören herkese çok teşekkür ederim. Şahane filmleriyle öngörülü hayalperestlere yani yönetmenlere, oyunculara çok teşekkür ederim. Zaman zaman distopik bir zamandan geçtiğimizi düşünürüm. Olmaz, olmamalı dediğimiz pek çok şey olabiliyor. İnşallah bizim ütopyalarımız başkalarının distopyası olmaz. Beni çok mutlu ettiniz” diyerek ödül mutluluğunu dile getirdi.

“EN İYİ FİLM ” CHIE HAYAKAWA’NIN YÖNETTİĞİ “PLAN 75”

Bu yıl rekor sayıda başvurunun olduğu, 8 uluslararası kısa film, 7 uluslararası uzun metraj filmin yarıştığı festivalin Uzun Metraj Yarışma Ana Jüri Başkanlığını Yönetmen Çelik yaptı. Jüri üyeleri Oyuncu Vildan Atasever, Oyuncu Hatice Aslan, Görüntü Yönetmeni Barış Aygen ve Sinema Yazarı- Akademisyen Fırat Sayıcı’nın değerlendirmesi sonucu dereceye giren Uluslararası Uzun Metraj Filmler arasında; “En İyi Film’ ödülünü Chie Hayakawa’nın yönettiği “Plan 75” aldı. “En İyi Yönetmen” ödülünü, PHI 1.168 filmiyle Theodore Ushev alırken, “En İyi Senaryo” dalında Vesper filmiyle Kristina Buozyte ile Bruno Samper ödüle layık görüldü. Dry Ground Burning filmiyle Lea Alves Da Silva ile Joana Darc Furtado’nun “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü paylaştıkları gecede “En İyi Erkek Oyuncu” dalında ise PHI 1.168 filmiyle Nikolay Stanoev ile Deyan Donkov ödülün sahibi oldular.

“JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ”

“FRAKTAL: PARA ADAM” İLE ZAHİD ÇETİNKAYA’NIN OLDU Uluslararası Kısa Film Yarışma Jüri Başkanı Yönetmen Kıvanç Sezer, Oyuncu Selin Yeninci, Oyuncu Umut Karadağ, Müzisyen Saki Çimen ve Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy’ın değerlendirmeleri sonucunda ise; Guido Ekker’in yönettiği Still Here “En İyi Film Ödülü’nü alırken, Zahid Çetinkaya’nın yönettiği Fraktal: Para Adam ise “Jüri Özel Ödülü”nü kazandı.

Sermin Hürmeriç, Suna Yıldızoğlu, Seren Fosforoğlu, Kaan Sekban, Selin Yeninci, Cem Uras, Saki Çimen, Pelin Oruç, Tarık Tiryakioğlu, Musa Öztop, Ömür Akkan, Biket İlhan, Prof. Dr. Nilay Ulusoy, Umut Karadağ, Nida Karabol, Kıvanç Sezer, Almula Merter, Ege Semih Erken, Emre Oskay’ın katıldığı ödül töreni yönetmen Norbert Pfaffenbichler’in yönettiği 2551.01 “The Kid” ve 2551.02 ‘The Orgy of The Damned” filmlerinin gösterimiyle sona erdi.



----------



Yeni Tiyatro Dergisi Ödülleri Sahiplerini Buldu



Başrolünü Hayko Cepkin'in oynadığı dünyaca ünlü Jekyll & Hyde müzikali 10. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Ödülleri kapsamında “En İyi Yapım, En İyi Yönetmen, En iyi Kadın Oyuncu ve En iyi Erkek Oyuncu” ödüllerine layık görüldü. Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan, “Antre Production” yapımı ve KerkiSolfej organizasyonu ile çarpıcı bir prodüksiyon ve muhteşem bir kadro ile sahnelenen ve başrolünü Hayko Cepkin'in üstlendiği dünyaca ünlü Jekyll & Hyde müzikali Yeni Tiyatro Dergisi jurisinin seçimiyle 2023 yılının “En İyi Yapım, En İyi Yönetmen, En iyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu” dallarında ödüle layık görüldü.

Jekyll & Hyde müzikalinin kadrosunda Hayko Cepkin'nin yanı sıra Fatih Al, Umut Kurt, Nermin Koçak Tunçay ve Cenk Bıyık gibi usta isimlerde yer alıyor. 10 yıldır Yeni Tiyatro Dergisi tarafından verilen ödüller Bu yıl 2 Haziran 2023 akşamı Caddebostan Kültür Merkezi içerisinde düzenlenen özel bir törenle sahiplerini buldu.

Okan Bayülgen, Zafer Algöz, Şenay Gürler, Kubilay Karslıoğlu birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen törende; yapımcılığını Melikcan Zaman’ın, organizasyonu Kerki Solfej' e ait olan, yönetmenliğini Taner Tunçay’ın, genel sanat yönetmenliğini Malcom Keith Kay’in, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler'in, müzik direktörlüğünü Tuluğ Tırpan’ın ve koreografisini Seda Özgiş’in üstlendiği, başrolünde Hayko Cepkin'in yer aldığı Jekyll & Hyde müzikali, 10. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Ödülleri Müzikal Kategorisi dalında En İyi Yapım“Antre Yapım”, En İyi Yönetmen “Taner Tunçay”, En iyi Kadın Oyuncu “Nermin Koçak Tunçay”ve En İyi Erkek Oyuncu “Hayko Cepkin” kazananı oldu.

Bu ödül aynı zamanda Hayko Cepkin'in ilk tiyatro sahnesi ödülü olması özelliğini taşıyor. Kendi yorumu ile: “Hayal ettiklerime yeni bir şey öğrenmeye hazır azmim ve disiplinim ile her zaman temkinli ama iddialı adımlar ile yürüdüm. Sahneye olan aşkımın ve sevenlerime karşı duyduğum saygının takdir görmesi, beni sonsuz gururlandırıyor ve daha da hırslandırıyor ” demiştir.

Robert Louis Stevenson’ın dünyaca ünlü klasik gerilim romanından uyarlanan Jekyll & Hyde müzikali 13 Haziran 2023 Salı günü itibariyle, Türkiye Turnesine çıkacak ve tiyatroseverlerle buluşacak.

-----------



Saruhan Hünel'den Merve Dizdar'a Eleştiri



Saruhan Hünel, Merve Dizdar’ın Cannes’da ödül alırken yaptığı konuşmaya verilen destek ile ilgili sitemlerini ilettiği görüşmede şunları söyledi:

"Bir genç kadın oyuncu, devlet kurumu TRT'nin dizilerinde rol alıp, şöhrete ulaşıyor. Ülkenin tüm imkanlarından özgürce yararlanıyor. Sonra da çıkıp ülkesini önemli bir sanat platformunda adeta dünyaya şikayet ediyor. Ben aylardır iş alamıyorum. Ama ülkeme, milletime bağlılığım bir gram azalmadı, azalmaz. Yetiştiğim bu toprakların kutsallığına halel getirmek aklımın ucundan bile geçmez. Vatanım, bayrağım en önemli önceliğimdir. Varsın işsiz kalayım, hayatımı devam ettirmek için güçlük çekeyim, kimse benim elime kağıt tutuşturup da ülkemin aleyhine konuşturamaz."

---------



Rize'de Hacere Orhan Defilesi Büyüledi



Moda tasarımcısı Rizeli Hacere Orhan, annesinden anı kalan ve Karadeniz kültürünün sembollerinden ‘Keşan'ı elbiselere uyarladı. Abiye, takım elbise, şemsiye ve çantalarla buluşturulan keşan konseptli kıyafetler, mankenler tarafından Çay Çarşısı'nda düzenlenen defileyle tanıtıldı. 22 mankenin podyumda tanıttığı kıyafetler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Geleceğin İlham kaynağı Keşan kumaşı isimli programda yapılan defilenin sunuculuğunu Ayla Kaymak, koreografisini ünlü koreograf Asil Çağıl yaptı. Defiede Seviye İkbal Tulgar, Melike Yalnız, Jenya Krivenko, Tuğçe Tekin, Melissa Aslan,Elif Tokgöz, Şüheda Erkoç, Deniz Eser, Beste Viran, Sabina Shamuratova, Defne Çullu, Burcu Şeritoğlu, Merve Karslı, Aleyna Yılmaz,Tuna Güngör, Barış Öngel, Uğur Gürbüz ve Furkan Yıldırım gibi başarılı ve taçlı modeller podyuma çıktı.

Keşan kültürünü gelecek nesillere aktarmak istediğini söyleyen Hacere Orhan, “Kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürümüzü yeni neslimize sevdirip, kullanmalarını amaçladık. 580 yıllık hayatı olan örtümüzü her nesille, yabancı şehirlere ve ülkelere getirmenin gayreti içinde yaklaşık 6 yıldır fiilen üniversite olarak da bir çalışma yaptık.

Hacer Orhan projenin nihai hedefini şu şekilde açıkladı: ” Biliyorum ki bu çalışmalar sonucunda Keşan Kumaşının yaygınlaştırılması ve turistik amaçlı kullanımının daha çok teşvik edilmesi sağlanacaktır İnsanlara ek gelir kapısı açmak bakımından da çok önemli olan bu çalışma, şehirlerin geleneksel kumaş ve giysilerinin yaşatılmasına yol açan öncü bir örnek proje olacaktır”

Ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden akademik kariyerleri ile sanatlarını birleştirmiş önde gelen 15 ressam hocadan oluşturulan isim listesi hazırladıklarını ifade eden Hacer Orhan şunları dile getirdi: “Her biri birbirinden kıymetli ressam arkadaşlarımız Rize kentine gelerek gördükleri güzellikleri ve yaşadıkları deneyimleri bölgenin geleneksel özelliklerini öğrenerek yaşayarak 8 veya 10 günlük süreçte eserlerini ürettiler.Atölye çalışmalarının ardından hayata dönen tablolar o bölgenin belediye yönetimin gösterdiği etnik ve şehrin dokusunu taşıması beklenen bir veya birkaç mekanda sergiledik.Yöre halkına açık olan bu çalıştayın bir amacı da sanatseverleri aynı mekanda buluşturmak, sanatçılar ve sanatseverler arasında bilgi alışverişini sağlamak görsel sanata katkı sunmak, sanatı ve sanatçıyı yurt genelinde tanıtmak ve desteklemek olacaktır.

Gala organizasyonu Rize Vali Yardımcısı Sayın Gülhani Ozan Sarı’nın açılış konuşmasının ardından sırasıyla Kalkandere Belediye Başkanı Sayın Kenan Yıldırım, Vakıf ve Dernek Başkanı Sayın İsanİbar’ın proje hakkında duygu ve düşüncelerini misafirlerle paylaşmasıyla devam etti. Rize Valisi Sayın Kemal Çeber’in de ziyaret ettiği sergi ve defile programı yoğun ilgiyle sona erdi.

-------------





Zuhal Olcay Berlin Dönüşü Sahne Aldı



Sinema ve sahnenin ikon ismi Zuhal Olcay, önceki akşam Zorlu Psm'nin yeni kulübü touché'de ikinci sahne aldı.

Yoğun istek üzerine touché'de ikinci konserini gerçekleştiren Zuhal Olcay'ın rezervasyonları günler öncesinden kapandı. Salonu dolduran Zuhal Olcay severler, şarkıları hep bir ağızdan söylediler...

Yoğun konser temposu arasında kısa bir yaz tatili için Berlin'e giden Zuhal Olcay, topladığı tatil enerjisinin hemen ardından sahneye çıktı.