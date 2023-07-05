Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile telefonda görüştü Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile telefonda görüştü
Ankara

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında üç mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerden fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile ayrı ayrı görüştüğü duyuruldu.

Bakanımız @HakanFidan #Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı marjında #Bakü'de

#Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein
#Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah
#Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf

ile biraraya geldi.🇹🇷🇮🇶🇰🇼🇩🇿 pic.twitter.com/M9gRof615r

— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 5, 2023

AA