HABER: DİNÇER KARACALAR

Başarılı sanatçı Dilan Çıtak, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısı 'Kasko'yu müzikseverlerle buluşturdu. Önceki akşam Galataport Vandal'da gerçekleşen görkemli bir lansman ile yeni şarkısının tanıtımını gerçekleştiren Çıtak, dinleyenlerden tam not aldı. Şarkısı kadar şıklığıyla da göz kamaştıran başarılı sanatçı, gazetecilerin sorularına da cevap verdi. Çıtak, ''Hayatımda uzun bir süreden sonra böylesine içime sinen ve güzel bir iş yaptığım için inanılmaz mutluyum. Harika bir şarkıyı, harika bir klip ile taçlandırdık. Tepeden tırnağa gerçek Dilan Çıtak'ı yansıtan bir iş çıktı ortaya.'' dedi.