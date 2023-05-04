İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DİKİŞ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

64 adet Sanayi Tipi Düz Dikiş Makinesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/411817

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Osmaniye Mahallesi Bakırköy/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 212 449 42 60 - 212 449 41 63 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 64 adet Sanayi Tipi Düz Dikiş Makinesi Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 64 Adet Sanayi Tipi Düz Dikiş Makinesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarenin İstanbul ili içeresinde göstereceği yerlere teslim edilecektir ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir. Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu mal için teslimat süresi 60 (altmış) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.05.2023 - 12:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekliler imalatçı olduklarını yukarıdaki belgelerden en az birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

İstekliler; Teklif verecekleri mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: a-) İstekliler; Teklif ettikleri ekipmanın marka/model, bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İsteklilerin beyan ettikleri marka/modelin teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilecektir. Teknik Şartnameye uygun olmayan marka/modele ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b-) İstekliler; Teklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uygun olduğunu teyit etmek amacı ile teklif ettikleri ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından yayımlanmış, üretici veya ithalatçısının unvan veya iletişim bilgilerinin bulunduğu fotoğraf, resim ve teknik özelliklerini gösteren katalog, broşür vb. tanıtım materyallerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. Söz konusu bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla idari şartnamenin 36.1. veya 36.1.1. maddesi kapsamındaki istekliler tarafından idareye sunulacak fotoğraf, resim ve teknik özelliklerini gösteren katalog, broşür vb. tanıtım materyalleri kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır. Sunulan fotoğraf, resim ve teknik özelliklerini gösteren katalog, broşür vb. tanıtım materyallerin Teknik Şartnameye uygun olmadığı, kaşesiz ve imzasız olduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü ortaklık oranlarına bakılmaksızın yukarıda belirtilen a-) ve b-) bentlerindeki yeterlik kriterlerini sağlayacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



