Haber: Mert Osman Erman

Sri Lanka Tamil'lerinden oluşan onlarca kişi, Diego Garcia'da geçici bir kampta iki yıldan fazla bir süredir mahsur kalmış durumda.

Bu, bölgede ilk defa sığınma taleplerinin dosyalandığı zamandır.

İngiliz hükümeti, "uzun vadeli bir çözüm arayışında olduğunu" söyledi.

"Uyum ve güvenliği göçmenlerin... en üst önceliği"dir, dedi bir sözcü. Britanya Hint Okyanusu Toprakları, adaların resmi adıdır.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri, 2023'ün sonlarına doğru İngiltere yetkilileri tarafından kolaylaştırılan bir gezi sırasında Diego Garcia'yı ziyaret etti. Bu, göçmenlerin iki yıl önce varışlarından bu yana adaya erişimlerine izin verilen ilk zamandı.

BM ajansı, buldukları hakkında yetkililerle "takipte" olduklarını söyledi.

"Diego Garcia, nüfusu neredeyse hiç olmayan bir askeri üsse ev sahipliği yapan ve bu grup için uzun vadeli ikamet için uygun bir konum değildir" dedi bir sözcü, BBC'ye kısa bir açıklama yaptı.

"UK'nın bekleyen taleplerin adil ve etkili bir şekilde belirlenmesini sağlaması ve uluslararası koruma ihtiyacı olanlar için uluslararası hukukla uyumlu çözümler bulması için devam ediyoruz."

İlk grup Tamil, 2021 yılı Ekim ayında Kanada'ya gitmeye çalışırken tekneleri arızalandığında Diego Garcia'ya ulaştı, göçmenler ve yetkililere göre.

Ada, başka hiçbir nüfusun yüzlerce mil uzağında bulunmakta ve yetkisiz ziyaretçilere yasaklanmıştır.

Grubun ardından gelen sığınma talepleri, Biot adı verilen ve mahkeme belgelerine göre Mülteci Sözleşmesi'nin uygulanmadığı "anayasal olarak ayrı ve ayrı" bir alanda başlatılan ilk taleplerdi.

Grubun birçoğu, 2009'da sona eren iç savaşta mağlup olan Sri Lanka'daki eski Tamil Kaplan isyancılarıyla bağlantıları olduğunu iddia ediyor ve bu nedenle zulme uğradıklarını söylüyor.

Açlık grevleri

Sığınmacılar, adadaki koşulları cehennem gibi tanımladı, ancak bölgenin olağandışı hukuki durumu onları belirsiz bir durumda bıraktı.

Birden fazla intihar girişimi ve kendi kendine zarar verme olayı yaşandı. Ayrıca, avukatlara göre çocukları içeren açlık grevleri yaşandı.

Geçen yıl BBC'ye konuşan bir adam, "hisiz bir hayat yaşıyoruz. Ölü bir adam gibi yaşıyormuşum gibi hissediyorum" dedi.

Diego Garcia'daki sığınmacıları temsil eden avukatlar, adaya erişim talep ediyorlar, BBC anladığı kadarıyla, 60 kadar kişi adada kalmış durumda. Birkaç kişi intihar girişimlerini takiben tedavi için Ruanda'ya taşındı.

BBC, bu düzenlemenin, bu hafta parlamentoda önemli bir aşamayı geçiren bazı sığınmacıları Doğu Afrika ülkesine gönderme planından ayrı olduğunu anladı.

Grubun avukatlarından Tessa Gregory, "Müvekkillerimiz Diego Garcia'da iki yıldan fazla bir süredir belirsiz bir durumda ve uluslararası koruma için talepleri henüz yasal olarak belirlenmedi" dedi.

"Dayanılmaz ve çocuklar ile işkence ve cinsel şiddet mağdurlarını içeren bir grup için tamamen uygun olmayan koşullara katlanmak zorunda kalıyorlar."

Gregory, göçmenleri temsil eden İngiliz avukatların adaya erişim talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Şu ana kadar beş kişinin uluslararası koruma taleplerinin onaylandığı, ancak henüz onları yerleştirecek bir ülkenin belirlenmediği bildirildi.

Sözcü, hükümetin "güvenli bir şekilde ülkelerine dönemeyen herkesi kabul etmek için üçüncü ülkelerle işbirliği yaptığını" söyledi.

Hükümet daha önce BBC'ye, "tüm kötü muamele iddialarının ciddiye alındığını ve tamamen soruşturulduğunu" söyledi.