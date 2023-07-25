22 Temmuz 2023’de internette gezinirken beni kahreden bir videoyla sarsıldım. Türk ulusunun bir ferdi olarak utanç duydum.

Videoda, mikrofon uzatılan bilgi ve düşünce özürlü insanların saçma sapan cevaplarından dolayı sizlerde benim gibi “ Bu kadarı da pes artık!” diyerek karartılan geleceğimiz için endişeye kapılacaksınız!.

Aşağıdaki erişimi izlediğinizde dış güçlerce Türkiye’de eğitim sisteminin nasıl çökertildiğini göreceksiniz!.

'Cumhuriyet ne zaman kuruldu?' sorusuna verilen cevaplar gündem oldu (t24.com.tr)

***

O nedenledir ki, yıllardır kurtuluşu, Yaradan’a yakarmakta bulanlaradır, şimdi yazacaklarım!.

Birkaç gün önce Fatih Altaylı, kendine ait kanalında çok ilginç bir konuyu dile getirdi. Bu kadarına da pes dedirtecek cinstendi, söyledikleri! Zaman yaratıp mutlaka izlemelisiniz, aşağıdaki söyleşiyi de!

https://youtu.be/ZBYWkobidQU : Fatih Altaylı

“ Cumhuriyet ne zaman kuruldu ?” sorusuna verilen cevapları, sayın Altaylının söyledikleriyle birleştirdiğimde elimi şakağıma götürüp düşünmeye başladım.

Kısa zaman önce askeri okullarda okuyanların kurduğu bir siteden aldığım aşağıdaki iletiyle de harmanladığımda yukarıdaki başlığı atma ve içini dilimin döndüğünce doldurma ihtiyacı hissettim.

Unutmadan konuyla yakından bağlantılı bir hususu daha söylemeliyim.

Üstün bir mizah ustası olan Aziz Nesin 2011 yılında “ Türk halkının %60’ı aptaldır !” tespitinde bulunmuştu, biliyorsunuz!

Basit bir matematik hesabıyla bu rakamın şimdilerde aşıldığını söylemek hiç de abartılı olmaz.

***

Düşüncelerimi sizlerle paylaşmamı tetikleyen aşağıdaki ileti, ilk kıtam olan Kırklareli/ Vize’de görev yaparken Alay Baştabibi olarak tanıdığım, şimdilerde ise Plastik ve Estetik Cerrahi doktoru olan Profesör Lütfü Baş tarafından gönderilmiştir.

Bu arada genel olarak doktorlar için dillere pelesenk olan bir yakıştırmayı da belirtmeden olmaz.

“ Tıbbiyeden her şey çıkar, arada bir de doktor” derler.

Çok yönlü bilgi birikimi gerektiren bu görüş, aynı zamanda askeri okullardan feyiz almış askeri doktorlara da savaş alanlarında ne kadar çok ihtiyaç duyulacağını önemle belirtmek isterim.

Zira yazılan 5000 yıllık tarihin %95’inin savaşlarla geçtiğini biliyoruz artık!

“ Bu fırsattan istifade, hiç zaman kaybetmeden kapatılan Askeri okulların ve askeri hastanelerin -Türkiye’nin çıkarları için - tekrar açılması yaşamsal değerdedir.” diyerek konunun önemine işaret edeyim!

Lafı fazla uzatmadan, yaklaşan tehlikeyi işaret eden metni, kelimesine dokunmadan sizlere sunuyorum.

NOT: Kalın yazı tipli metinler jinekolog doktorun tespitleridir. İnce yazı tipli metinler ise benim görüş ve düşüncelerimdir.

***

*****LÜTFEN UZUN VE FAKAT ÇOK ÖNEMLİ BULDUĞUM İLGİNÇ İLMİ ARAŞTIRMAYI OKUR MUSUNUZ? ***

*Farklı bir bakış açısı: Prof Dr. Lütfü Baş….

Komşum Jinekolog Doktor .* *Emekli, ama hala özelde çalışıyor.*

*Öte yandan 17 tane kitabı var.* *Ayrıca aile hekimi ve iş yeri hekimliği sertifikaları var. Motivasyon, insan ve toplum mühendisliği konusunda da inceleme ve çalışmaları var.*

*Keyifle sohbet ederken Dr. komşum dedi ki:*

*-Toplumun politik yaklaşımı beni de çok derinden etkiliyordu. Öğrencilik yıllarımdan beri aktif ve aktivist bir duruşum vardı.

* *Ama ne zaman ki insan ve toplum psikolojisi ve mühendisliğine merak saldım, fikrim ve duruşum o günden sonra değişti.

* *Toplumu ve olayları dolayısıyla sizin çok kızdığınız şeylerin aslında bu içinde bulunduğumuz insan katmanları için çok doğal ve doğru sonuçlar verdiğini izliyorum dedi ve arkasından sordu:*

*-Türk toplumunun ortalama zeka yaşı kaç biliyor musun?

- Bilmiyorum tabii...

*- 11 dedi.*

Çok şaşırdım, boş boş bakakaldım.

Ve devam etti:

*- Evet 11 maalesef.* *Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 83 milyon insanımızın zeka yaş ortalaması net 11.*

*Konsantrasyon süresi, yani dikkate alma süresi ise sadece 17 dakika. Algı kapasitesi ise 4 kelimelik kısa cümleler.

* Rakamlara DİKKAT! F. Moray

*Her 20 dakikada bir zihnini dağıtmazsan, ikinci 17’ci dakikayı dikkate alması mümkün değil.*

Türkçe dahi bilmeyen Mehmetçikleri savaşa nasıl hazırladığımız sanılıyor ! Komutan aynı zamanda iyi bir öğretmendir! F.Moray

*Mecburi eğitimde okunan kitaplardan sonra okunan kitap sayısı, aile başına ortalama YARIM KİTAP.*

*"YANİ", "AYNEN", "BEN DE" gibi birçok kelimenin bir fikri, görüşü, temenniyi anlattığı tek dil, bizim dilimiz.* *Çünkü insanımızın kendini ifade edebilme yetisi yok maalesef...*

*Toplum A-B-C-D kategorilerine ayrılmış.*

*Hedef kitle, toplumun çoğunluğu olan 11 yaş zeka düzeyini oluşturan D segmenti: olarak seçilmiş ve bütün politikalar buna göre hazırlanmış.

* *Hangi segmentte olursak olalım aynı oksijeni soluyoruz ve her birimizin sadece BİR OYU var.

* *Sosyal sınıf farkını demokrasiye oy sayısı olarak yansıtabilmiş olan sadece Japonya.*

*Bu edinilmiş bilgi ışığında bir durum tespiti yapayım.*

*Dolayısıyla hedef kitle olarak D segmentini seçersen ve ona göre söylemler oluşturursan ezici bir çoğunlukla artarda seçimi kazanıyorsun.*

*CHP'nin oyunu arttıramamasının sebebi de D segmentini kucaklayamamış olması oluyor bu durumda.

Muhalefetin bir türlü bilmek istemediği tek gerçektir, D bölümünde olanlar için saptananlar! F. Moray

Demek ki C segmentindeki oy potansiyeli % 20-25 aralığında.

Ne D'ye ne de B'ye çalışmıyorsan sürekli patinaj hali devam edecek demektir.*

*Şimdi bu bilgileri bilmeyenler için TV de haberleri veya dizileri izlerken kızmak ya da ruh sağlığı için izlememek çok çok doğal.*

*İktidarın, Amerika’da insan ve toplum mühendisliği alanında eğitilen müthiş bir ekibi var.*

* Bu çalışmalar ve daha niceleri onların ellerinde bir bilgi bankası olarak muhafaza ediliyormuş.*

*O gün topluma nasıl bir mesaj verilecek ki, öylesine duygusal tavlama benzeri hamle olsun, kim verecek, tespit ediliyor konuşma metni hazırlanıyor ve topluma zerk ediliyormuş.*

*Yani öylesi bir senaryonun sahne sunumu gibi hikaye aktarımı. Toplum üzerindeki etkisi ölçülüyor sonucuna göre 2. doz hazırlanıyormuş .*

*Zeka yaşı 11 civarında olanlar ALKIŞLIYOR.*

Sokak söyleşilerinde mikrofon uzatılanların, sorulara verdiği cevapları dinlerseniz kafayı yakar, harakiri yaparsınız! F.MORAY

*Zeka yaşı 11 in üstünde olanlar BU ADAM BİZİM AKLIMIZLA DALGA MI GEÇİYOR DİYE BİRBİRLERİNE SORUYORMUŞ.*

*Metin içerisinde 8-10 kelimelik cümleler hiç yok.* Çok önemli! F.Moray

*Çünkü algı zayıflığı sebebiyle kafa karışıyormuş ama 3-4 kelimelik cümleler etkili ve anlaşılır durumdaymış.*

*Hele bir konuşma metni içerisinde aynı cümle 4 defa tekrarlanırsa VURGUN ETKİSİ yapıyormuş .

* Özel kuvvetlerde açılan kurslarda öğrendiğim Psikolojik Harp/ Asimetrik Savaş konularını astlarıma öğreterek yurdumun en ücra köşelerinde verilen görevleri başarıyla yerine getirmiştim.. Siz okurlarımla da, Önce Vatan ve Yeni Çağrı gazetelerinde birkaç bölüm halinde paylaşmıştım . F.MORAY

*(BENİM) (BAŞÖRTÜLÜ) (BACIM)*

*(EKONOMİ) (ŞAHLANDI) (ŞAHLANACAK)*

*(AŞI) (GELDİ) (GELECEK)*

*(BAY) (KEMAL) (HAİN)*

*(AYEMEF E) (BORCUMUZ) (KALDI MI ?) (KALMADI !!!)*

*Çünkü zeka yaşı 11 olan bir halk yönetiliyor. Bütün planlama da ona göre yapılıyor.*

*Sonuçta amaç başarıya ulaşıyor.* *Böylece 20 senelik TEK BAŞINA İKTİDAR başarılmış oluyor.

*Çarşamba ve Perşembe günleri haberleri bu bilgiler ışığında özellikle izledim. CUK OTURDU !..*

* Zaten bildiğim, farkında olduğum bazı durumları bilimin ışığı ile besleyince durum daha bir lezzetli oldu.*

*Bütün bu anlattıklarımı belki de zaten biliyordunuz.*

*"Uyan da balığa çıkalım" diyeniniz de olmuştur.*

*Ne yapalım öğrenmenin yaşı yok...*

.

* Jinekolog doktorun anlattıkları burada bitiyor.

***

Bu konuda benim düşüncelerim nedir derseniz kısaca özetleyeyim.

Saptanan çarpıcı/ürpertici görüşlerden çıkarılması gereken dersler nedir derseniz!?

Öncelikle Küresel Destekli İktidarın Yan Gelip Yatmadığını, Harıl Harıl Çalıştığını Biliniz, Derim. 21 yıldır iktidarını sürdürmesinin en önemli nedenine gelince: insan ve toplum mühendisliği alanında ABD’de yetiştirilip ülkemizde gönderilen müthiş bir ekibinin olduğudur.

O nedenle okuması engellenen bir toplum olduğumuzu artık kabul etmeliyiz! Başarılı olmamız için Önce Cesur Ve Yürekli Olmalıyız. Okumayı, Düşünmeyi Yaşam Felsefesi Yapmalıyız. Çalışmalı, Çalışmalı, Çalışmalı Ve Yan Gelip Yatmamayı Öğrenmeliyiz, öğretmeliyiz! NOKTA.



