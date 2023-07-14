Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkanların 15 Temmuz'daki direnişinin üzerinden 7 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere karşı tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, canı pahasına ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı.

Devlet, vatanını kurtarmak için şehit olanların emanetleri ile FETÖ'cülere direnişleri sırasında yaralanan gazileri yalnız bırakmıyor.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü (ŞYGGM) tarafından şehit yakınları ve gazilere birçok hak tanınıyor.

Şehit yakını ve gazilere sunulan imkanlar

AA muhabirinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 15 Temmuz şehitleri ile gazilerinden kamu görevlisi olup malul sayılanlara, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki şehit yakını ve gazilerle aynı haklar sağlanıyor.

Sivil şehitler ve malul gaziler için aynı kanun kapsamında şehit ve gazi olan er ve erbaşlar emsal alındı. Sadece şehit yakınları ve malul gazilerine tazminat dışında bir de ek tazminat ödendi.

15 Temmuz gazilerinden malul sayılmamaları nedeniyle maaş bağlanamayanlardan 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara maaş bağlanabilme imkanı sağlandı.

15 Temmuz gazilerinden sadece hastane kaydı olanlara aylık dışında diğer gazilere sağlanan tüm haklar verildi ve ödenmesi gereken tazminatın 5 katı tutarında tazminat ödendi.

Şehitlerin hak sahipleri ile malul olan veya 1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara aylık bağlandı. Hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ile gazilere tazminat ödendi.

Öte yandan 15 Temmuz şehit ve gazilerine Devlet Övünç Madalyası verildi.

Şehit yakını ve gazilere kamuda istihdam hakkı

15 Temmuz şehitlerinin 2 yakınına ve gaziler için 1 kişiye kamuda istihdam hakkı sağlandı.

Şehitlerin hak sahipleri ile gazilere bir konutla sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi hakkı tanındı.

Şehitlerin anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile gazilerin kendileri, anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocuklarına ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor.

Bu kişilere yurt içinde demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde geçerli olmak üzere ücretsiz seyahat imkanı veriliyor.

Şehitlerin dul ve yetim çocukları ile gazilere, ikamet ettikleri konutlarda yüzde 40 elektrik, yüzde 50 su indirimi sağlanıyor.

Öte yandan, şehitlerin aylık bağlanan hak sahipleri ile gazilere yılda bir defa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ek ödeme yapılıyor.

Şehit ve gazi çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı

15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin çocuklarına yılda bir defa SGK tarafından eğitim ve öğretim yardımı ödeniyor.

Şehit ve gazilerin çocukları, özel ortaöğretim kurumlarından yüzde 3'lük kontenjan dahilinde ücretsiz yararlanıyor. Ayrıca şehit ve gazi çocukları, kuruluşların kapasitelerinin yüzde 3'ü oranında özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz faydalanıyor.

Şehidin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve gaziler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti sağlanıyor.

Şehitlerden sivil olanların tüm çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamı, kamu görevlilerinin ise tüm çocukları ile kardeşlerinden biri askerlikten muaf tutuluyor.

Ayrıca askerlikte, gazilerin kendi çocuklarının, isteklerine bağlı nüfusa kayıtlı oldukları kendisinin veya ailesinin ikamet ettiği il sınırları içerisindeki birlik, kurum veya karargahlara dağıtımı yapılabiliyor.

Emlak vergisi ile araç alımında ÖTV muafiyeti imkanı

Şehitlerin dul eşleri ve yetim çocukları ile gazilere tek mesken için emlak vergisi muafiyeti sağlanıyor. Aynı zamanda, şehitlerin eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi, bir defaya mahsus, araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanıyor.

15 Temmuz şehitleri ve gazilerin devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin, çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri öncelikle yerine getiriliyor.

Şehitlerin kamu kurum ve kuruluşlarında görevli eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Günü'nde, gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Günü'nde idari izinli sayılıyor.

15 Temmuz şehitlerinin eş, anne, baba ve çocukları, gaziler ile eş, anne, baba ve çocukları kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşlardan, kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlanıyor.

Devlete ait yurtlarda kalan şehit ve gazi çocuklarından ücret alınmıyor

Şehitlerin dul ve yetim çocukları ile gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebiliyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün oyunları, sezon boyunca şehit dul ve yetim çocukları ile gaziler tarafından ücretsiz izlenebiliyor.

15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerin çocukları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burslardan ve devlete ait yurtlar ile öğrenim kredilerinden öncelikle yararlandırılıyor. Ayrıca bu çocuklardan, devlete ait yurtlarda kalmaları halinde, yurt ücreti ve depozito alınmıyor.

ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara başvuruda bulunan şehitlerin eş ve çocuklarından, gazilerin kendileri, eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmıyor.

Şehit ve gazilere, aktif görevdelermiş gibi derece kademe ilerlemesi uygulanıyor

Gazilerin ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler, herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin SGK tarafından karşılanıyor.

Şehit dul ve yetimleri ile gaziler, sağlık kurum ve kuruluşlarında poliklinik hizmetlerinden öncelikli yararlandırılıyor.

Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşayamayacak derecede malul olan gazilere asgari ücretin net tutarının iki katı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödeniyor.

Şehit ve gaziler aktif görevdelermiş gibi derece kademe ilerlemesi uygulanarak, hak sahiplerinin aylıkları bu doğrultuda yükseltiliyor.

Şehitlerin hak sahipleri ile aylık alan gazilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi ödeniyor, sıra tahsisli kamu konutlarında şehit yakını eş, çocuk, anne, baba ve kardeş ile gazilere her biri için artı 40 puan veriliyor.

AA