DETOKS NEDİR?

Detoks, diğer ismiyle arınma da diyebileceğimiz aslında vücudun toksik maddelerinden, metabolizma atıklarından arınmak için kısa süreli bir diyet olarak bilinmektedir. Büyük ölçüde katı gıdaların beslenmeden çıkarıldığı bunun yerine meyve, sebzelerin, aromalı suların, bitki çaylarının, şifalı otların eklendiği uzun süreli olmayan diyet şeklidir. Detoks, idrar, dışkı, sebum ve ter yoluyla bedenin kimyasal maddeleri ve metabolitlerini attığı süreç olarak da tanımlanabilmektedir. Ana detoksifikasyon organları karaciğer ve böbrektir. Deri ve akciğer de detoksifikasyon organı olarak bilinmektedir. Yine bağırsaklar ve idrar yolu ise atıkların atıldığı organların uzantılarıdır. Aslına bakarsanız vücudumuz kendi detoks mekanizmasını oluşturmuştur.

Detoks sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besin maddeleri dengeli bir biçimde alınır ve toksinlerden arınmış olur. Bu da sağlığımız açısından olumlu bir durumdur. Detoks ile alakalı beslenme programları mutlaka spor ve nefes egzersizleriyle desteklenmelidir. Bu şekilde etkisi artar. Fakat sanılanın aksine detoks programları tek başına toksin atmayı sağlamaz. Detoks uygulamaları tek bir süreci veya çeşitli yaklaşımların bir arada uygulanmasını içerebilir.

En yaygın detoks yöntemleri ise;

-Oruç tutmak,

-Sadece meyve suyu veya meyve püresi tüketmek,

-Sadece belirli besinleri tüketmek,

-Diyet takviyeleri kullanmak,

-Çeşitli bitkileri kullanmak,

-Sindirim sistemini rahatlatan gıdaları tüketmek,

-Zararlı ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak (ağır metaller, kirleticiler ve alerjenler açısından yüksek içerikli yiyeceklerden uzak durmak),

-Saunaya girmek.

Bu şekilde detoks, her mevsim yapılabilir. Ancak detoks programı ile hedef kilo kaybetmek değil, sadece vücudu dinlendirmek, arındırmak ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek olmalıdır.

Detoksun faydalarını nedir diyecek olursak;

-Organların vücut faaliyetlerini düzene sokar,

-Oruç tutularak organlar dinlendirilir,

-fiziksel ve ruhsal olarak daha dinç hissetme ve daha yüksek konsantrasyon,

-Kafein, şeker, un ve alkole olan bağımlılığın azalması,

-Cilt güzelleşir ve parlaklığı artar, ölü deriler vücuttan atılır,

-Enerji artması ve daha canlı hissetme sağlanır,

-Dolaşımı ve sindirimi iyileştirir (ödem, gaz ve şişkinlik şikayetlerini azaltır),

-Stres seviyesini düşürerek rahatlamaya ve daha kaliteli uyku uyumayı kolaylaştırır,

-Alerji ve diğer sağlık sorunlarının azalmasını kolaylaştırır,

-Daha güçlü bir bağışıklık sistemi oluşumuna yardımcı olmaktadır.



Peki Detoks Ne Amaçla Yapılır?

Günümüzde obezitenin küresel boyuta ulaşmasıyla ve sosyal medya kullanımının artmasıyla kilo kaybı hedefi amaçlanarak farklı popüler diyetlere yönelim arttığı görülmektedir. Bu sebeple dünyadaki büyük bir çoğunluk kanıta dayalı bilimsel diyetler yerine popüler diyetlerle daha hızlı zayıflama yöntemlerini tercih etmektedir. Yine günümüzde artan çevresel kirlilik, kötü beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam ile birlikte zayıflama ve toksinlerden arınma fikri kaçınılmaz olmuştur.

Detoks;

-Büyük ölçüde zayıflamak,

-Sebepsiz baş ağrıları,

-Yorgunluk, kas ağrıları,

-Kendini kötü hissetmek,

-Solgun ve bozuk bir cilt,

-Sindirim sistemi bozuklukları,

-Uyku düzensizlikleri gibi birçok problemi çözmek veya hafifletmek için yapılmaktadır.



Detoks yağ yaktırır mı?

Aslında çoğunlukla zayıflama amaçlı yapılır dedik. Ama detoks gerçekten yağ yaktırır mı? Detoks bir zayıflama yöntemi değildir. Yapılan çalışmalara bakıldığında uzun vadede kilo kaybı üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür. Fakat kısa sürede görülen azalma yağ kitlesinde bir azalma olmayıp, vücuttaki suyun atılması, karbonhidrat depolarının boşalması, bağırsak hareketlerinin artmasına bağlı sindirim sisteminin boşalması nedeniyle meydana gelen azalma diye tariflenebilir. Vücuttaki sıvıların asitleşmesi önlenerek asit yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak ödem atımı gerçekleşir, böylelikle suyun atılmasıyla tartıda azalma olur. Dolayısıyla kiloda azalma yağdan değil, karbonhidrat ve sıvı depolarının boşalmasından kaynaklanır. Genellikle detoks sonrası bu ağırlık geri alınır. Zaten detoksun asıl amacı vücuttaki toksinleri ortadan kaldırarak vücudu arındırmak ve sağlığı korumak için gerçekleştirilen metabolik bir olaydır.



Detoks Suyu Nasıl Hazırlanır?

Detoks suyu besin değerini mümkün mertebe koruyarak sebze, meyve, baharat ve kuruyemişlerin sularının sıkılmasıyla oluşturulur. Detoks suyu hazırlanırken içerikte kullanılacak malzemelerin toksik atımına destek besinlerden oluşmasına ve karaciğer ve diğer organları desteklemeye yardımcı olmasına dikkat edilmelidir. Bununla birlikte ideal kalori ve protein miktarlarını tutturarak ve aynı zamanda lezzetli ve iyi hissettiren bir detoks suyu hazırlamak da önemlidir. Yine de herhangi bir detoks yapmadan önce potansiyel yan etkileri dikkate almanız ve vücudunuzun tepkilerini takip etmeniz gerekir.

Detoks programları herkes tarafında uygulanabilir ve uzmanlar tarafından önerilir olmasına rağmen her ne kadar vücut bu kimyasal ve kirletici toksinleri doğal bir şekilde atıyor olsa da belirli detoks metotları ile bu süreci vücut için daha kolay bir hale getirmek desteklemek gerekebilmektedir. Ancak belirli detoks diyetleri vücudun enerji ve besin alımını ciddi bir şekilde sınırlayarak sağlık için çeşitli riskler oluşturabilir. O yüzden detoks programlarının hekim kontrolünde hazırlanması gerekmektedir.