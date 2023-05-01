Beşiktaş-Galatasaray derbisi ilk 11’leri

Beşiktaş: Mert, Rosier,Colley, Saiss, Masuaku, Amir, Redmond, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Galatasaray maça iyi başladı iyi de götürüyordu ama futbol böyle bir şey işte hatayı kabul etmiyor. Belli ki Şenol Hoca dersine iyi çalışmış. Galatasaray’ı iyi analiz eden bir Beşiktaş vardı sahada. Icardi’nin golüyle avantajı koruyamayan Galatasaray hatalar üst üste gelince Vodafone parkta mağlup düştü. Beşiktaş R.Saiss 35. Dk.,A.Hadziahmetovic 58. Dk.,V.Aboubakar 90+3 te attığı gollerle 3-1 yaparak derbinin skorunu da belirlemiş oldu. Böylece 6 puanlık fark 3 puana düştü. Maçın sonucu Fenerbahçe’ye yaradı. Bu maçta cezayı sadece Muslera’ya kesmek hata olur. Futbol hatayı kaldırmaz.

Galatasaray için kalan maçlar hepsi final. Okan Hoca maç sonunda takımı açısından olumlu konuştu şampiyonluğa en yakın olan takım biziz diyerek hiçbir zaman pes etmeyeceklerini dile getirmiş oldu.

Öyle umuyorum ki Ligin kalan kısmında daha renkli, daha güzel maçlar izleyeceğiz.