Rekabette 36'sı Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 40 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf, 23 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Antalyaspor sahasında tek golle kazandı Antalyaspor sahasında tek golle kazandı

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 2011-12 sezonunda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 2012-13 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-18 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

2022-23 sezonunda oynanan ve derbi tarihine geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.

Fenerbahçe 23, Beşiktaş 15 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 40 karşılaşmada Fenerbahçe 23, Beşiktaş 15 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı.

Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 15 karşılaşmadan 7'sini kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken bir maçı ise puansız tamamladı.

Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği maçların 16'sını kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (BJK-FB) İlk Gol
29.03.2008 BJK İnönü Süper Lig 1-2

Alex (FB)
29.11.2008 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-2 Selçuk Şahin (FB)
03.05.2009 BJK İnönü Süper Lig 1-2 Güiza (FB)
13.05.2009 İzmir Atatürk Türkiye Kupası 4-2 Yusuf Şimşek (BJK)
02.08.2009 Atatürk Olimpiyat TFF Süper Kupa 0-2 Alex (FB)
21.11.2009 BJK İnönü Süper Lig 3-0 Fink (BJK)
18.04.2010 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0-1 Alex (FB)
19.09.2010 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1 Niang (FB)
20.02.2011 BJK İnönü Süper Lig 2-4 Necip Uysal (BJK-Kendi kalesine)
27.10.2011 BJK İnönü Süper Lig 2-2 Simao (BJK)
05.02.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0-2 Yobo (FB)
29.04.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-2 Egemen Korkmaz (BJK)
03.05.2012 BJK İnönü Süper Lig 1-0 Almeida (BJK)
07.10.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0-3 Sow (FB)
03.03.2013 BJK İnönü Süper Lig 3-2 Sow (FB)
30.11.2013 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3-3 Olcay Şahan (BJK)
20.04.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 1-1 Sow (FB)
02.11.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 0-2 Emenike (FB)
22.03.2015 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0-1 Sow (FB)
27.09.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 3-2 Kjaer (FB-Kendi kalesine)
29.02.2016 Ülker Süper Lig 0-2 Volkan Şen (FB)
03.12.2016 Ülker Süper Lig 0-0
05.02.2017 Vodafone Park Türkiye Kupası 0-1 Van Persie (FB)
11.05.2017 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Aboubakar (BJK)
23.09.2017 Ülker Süper Lig 1-2 Guiliano (FB)
25.02.2018 Vodafone Park Süper Lig 3-1 Fernandao (FB)
01.03.2018 Vodafone Park Türkiye Kupası 2-2 Negredo (BJK)
24.09.2018 Ülker Süper Lig 1-1 Babel (BJK)
25.02.2019 Vodafone Park Süper Lig 3-3 Gökhan Gönül (BJK)
22.12.2019 Ülker Süper Lig 1-3 Kruse (FB)
19.07.2020 Vodafone Park Süper Lig 2-0 Vida (BJK)
29.11.2020 Ülker Süper Lig 3-4 Aboubakar (BJK)
21.03.2021 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Vida (BJK)
19.12.2021 Ülker Süper Lig 2-2 Mesut Özil (FB)
08.05.2022 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Novak (FB)
02.10.2022 Vodafone Park Süper Lig 0-0
02.04.2023 Ülker Süper Lig 4-2 Valencia (FB)
09.12.2023 Tüpraş Süper Lig 1-3 Dzeko (FB)
27.04.2024 Ülker Süper Lig 1-2 Batshuayi (FB)
07.12.2024 Tüpraş Süper Lig 1-0 Alex Oxlade-Chamberlain (BJK)

Kaynak: AA