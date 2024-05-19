Galatasaray – Fenerbahçe derbisi beklendiği gibi gergin başladı. Futbolcular sahaya çıktığında gerilim yükseldi ancak kısa sürede iki takımın teknik direktörleri olayın büyümesini önledi.

Fenerbahçe’nin deplasman karnesi gerçekten çok iyi. Tüm maçlarını dışarıda oynasa açık ara şampiyon olurdu. 19 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik muhteşem bir istatistik.

Maça gelelim… Gergin başlayan maçta Galatasaray’a bir puan yetiyordu şampiyon olmak için. Fenerbahçe merkezde Galatasaray’ın oyun kurmasına izin vermedi, ön planda pres yaptı. Karşılaşmanın 21. dakikasında Fenerbahçe'de Djiku, Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Orta sahadan bir kişi eksilen Fenerbahçe’de Fred üç kişilik oynadı.

Aslında bu maçın favorisi Galatasaray’dı çünkü hem saha avantajı hem de psikolojik üstünlük vardı. Bu yüzden Fenerbahçe bu stresle maça başladı. Hatta stres öyle yoğundu ki maçtan önce tribünlere yansıdı. Ama 6 eksikle sahaya çıkan Fenerbahçe derbiye kenetlenmişti ve çok iyi savunma yaptı. Aksi bir durum Galatasaray’ın şampiyonluk turu atması demekti. Fenerbahçe, Galatasaray’ın merkezden hücum geçişini kesti ve gol yollarını kapadı. Galatasaray’ın yıldızları rakip ceza sahası içinde etkili olamadı, Icardi de sönük kaldı. Kendi evinde olmasına karşın tutuk bir Galatasaray izledik bu maçta.

Fenerbahçe'nin tek golü Çağlar Söyüncü'den geldi. Müsabakaya ilk 11’de başlayan Çağlar, 71. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası topu filelere gönderdi.

Fenerbahçe aldığı bu sonuçla sezonun şampiyonunun son hafta belirlenmesini sağladı. Kupayı kim alır bilemem ama Fenerbahçe’nin kupanın bir kısmına yapıştığı kesin…

Fenerbahçe ligin son haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray ise Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.